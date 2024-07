Calcio serie B – Mantova alla prova del campo. Oggi primo test col Molveno Caccia al biglietto per il Napoli

Mantova Finalmente l’attesa è finita. Oggi pomeriggio alle 17 il Mantova scenderà in campo per la prima volta in amichevole. A Molveno, contro la locale squadra dilettantistica, mister Possanzini potrà carpire già le prime sensazioni e i vari movimenti da sistemare dei suoi ragazzi. In settimana sono stati provati schemi e moduli e per il tecnico sarà importante vedere se il lavoro svolto sino ad oggi darà i suoi primi frutti. Ricordiamo che per chi fosse intenzionato a seguire la partita, l’ingresso sarà gratuito. Chissà se farà la sua apparizione anche bomber Leonardo Mancuso, da ieri aggregato alla squadra dopo aver firmato un contratto biennale. L’attaccante milanese vanta un importante palmares in Serie B: 232 presenze divise tra Palermo, Como, Monza, Empoli, Pescara e Cittadella, e ben 72 centri complessivi. Un acquisto di spessore, insomma, per il reparto avanzato biancorosso. Un occhio di riguardo andrà anche agli altri nuovi arrivati, Cella, Solini, Botti, Ruocco e Artioli (quest’ultimo però fermo ai box), che vorranno mettersi in luce dinnanzi allo sguardo attento e vigile del mister. L’asticella delle difficoltà aumenterà di giorno in giorno: giovedì 18, sempre a Molveno, l’Acm affronterà nel “Trofeo Pata” il Castiglione. Dalla sfida ai rossoblù, dopo due giorni (il 20), si passerà direttamente a quella col Napoli a Dimaro. E qui ci sono importanti novità: da ieri pomeriggio è attiva la prevendita su Liveticket riservata ai soli sostenitori del Mantova. Sono 300 i biglietti a disposizione dei supporter biancorossi che siederanno nella Curva Carciato, mentre è andata esaurita la tribuna centrale dedicata ai tifosi del Napoli. Domenica 21, alle ore 18, Burrai e compagni scenderanno in piazza a San Lorenzo Dorsino per la presentazione della squadra al pubblico. Saranno poi tre i giorni di “riposo” senza amichevoli o eventi particolari. Giovedì 25 altro test di lusso col Genoa. La location sarà il campo di Moena, l’appuntamento è fissato per le ore 17. Un momento toccante e particolare perché i fratelli Bani si riuniranno, sfidandosi per la prima volta con due maglie diverse. Concluderà il programma delle due settimane di ritiro la partita col Carpi di sabato 27, con fischio d’inizio alle ore 16 a Molveno. Dopo di che il Mantova tornerà a casa per preparare al meglio la sfida di Coppa Italia con la Torres, valida come turno preliminare, in programma sabato 3 agosto a Sassari alle ore 20.30. Una piccola curiosità su questa sfida visto che ci sono già stati due faccia a faccia in precedenza tra virgiliani e sardi: il primo risale al 19 ottobre 2014 in Serie C e finì 1-1 con gol biancorosso di Gaetano Caridi allo scadere. Mentre il secondo avvenne cinque mesi dopo, il 18 marzo, sempre in Serie C, e finì 2-0 per il Mantova. Dopo la Coppa, sarà la volta della prima sfida di campionato: il 17 agosto a Reggio Emilia, contro la Reggiana, per un derby da… Brividi.

Samuele Elisse