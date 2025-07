Calcio Serie B – Mantova, Andrenacci firma per un anno: portieri al completo

MANTOVA È arrivata l’ufficialità di Lorenzo Andrenacci. Il Mantova ha comunicato ieri di aver sottoscritto un contratto di un anno con il portiere, che sarà dunque il vice di Marco Festa. Marchigiano di Fermo, classe 1995, Andrenacci ha all’attivo 6 presenze in Serie A e una cinquantina in B. Ha vestito le maglie di Genoa, Como e Fano, ma il suo nome è legato soprattutto al Brescia, dove ha militato per ben nove stagioni tra Serie A e B. Con l’ingaggio di Andrenacci il Mantova completa dunque il parco portieri, che comprende anche Federico Botti.

Il mercato resta potenzialmente aperto in tutti gli altri reparti. Sicuramente in difesa, dove si attende di capire se e quando Fellipe Jack si aggregherà ai biancorossi: l’accordo col Como è stato trovato da tempo, ma i lariani sono a loro volta in attesa di rinforzi per la retroguardia e perciò trattengono il brasiliano. A centrocampo il dt Christian Botturi interverrà solo se Salvatore Burrai decidesse di lasciare il Mantova: lo sapremo entro questa settimana. Potrebbe arrivare anche un attaccante, ma al momento non è una priorità.

Le vere priorità sono le uscite. Detto di Burrai, in casa biancorossa contano di piazzare Erik Panizzi e Alex Redolfi, che finora non hanno accettato nessuna delle varie proposte pervenute. C’è ancora tempo: il mercato chiude l’1 settembre.