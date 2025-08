Risparmio energetico, nuove luci negli edifici comunali

MANTOVA Nell’ambito dell’affidamento con project financing degli interventi di efficientamento energetico degli immobili comunali da parte del Comune di Mantova a Tea Reteluce, oltre alla già avvenuta riqualificazione del teatro Bibiena, è partita l’attività di relamping all’interno degli edifici rientranti nel perimetro contrattuale. Tea Reteluce investe nel futuro, portando avanti interventi di riqualificazione energetica per rendere gli edifici scolastici sostenibili, attraverso soluzioni innovative e responsabili: in 33 stabili verranno sostituiti i vecchi apparecchi illuminanti con corpi lampada a led, e in 40 verranno installati sensori di movimento, ottimizzando così la funzionalità e la resa dei rispettivi impianti di illuminazione. Gli edifici rientranti nel perimetro dei lavori sono in buona parte scuole (nidi, materne, primarie), oltre a edifici istituzionali, come il municipio, la sede della Polizia locale, l’Università, e anche di rilievo storico-culturale, come palazzo Soardi, palazzo San Sebastiano e la biblioteca Baratta. Le lampade sostituite saranno complessivamente circa 4.500, mentre saranno installati circa 900 sensori di presenza per un importo dei lavori di oltre un milione di euro. Tali interventi consentiranno un importante risparmio energetico, in termini di riduzione di energia elettrica prelevata in rete (circa 80% in meno dei consumi) con un conseguente risparmio economico a favore dell’amministrazione comunale. Le lampade a led garantiscono inoltre una minima produzione di calore, un funzionamento a bassa potenza, maggiore durata di vita con conseguenti minori costi di manutenzione. I lavori sono stati programmati e suddivisi temporalmente in due lotti equivalenti in termini di numero di lampade; il primo lotto è già stato ultimato, mentre il secondo si concluderà entro la fine del mese di ottobre 2025. Il progetto vuole promuovere la cultura della sostenibilità, investendo nel futuro nelle scuole della nostra provincia.