Calcio Serie B – Mantova, Benaissa blindato fino al 2030. Ora mirino su De Battisti

MANTOVA Il biancorosso che campeggia sulla maglia di Fahem Benaissa brilla più degli altri. Non perché l’esterno francese goda di particolari favori nello spogliatoio del Mantova. No, il motivo risiede nella durata del nuovo contratto stipulato ieri dal giocatore col ds Fabio Brutti: tre anni, con scadenza fissata al 2030. In altre parole: Benaissa è diventato il giocatore del Mantova col contratto più lungo, superando Bragantini e Cella che vanno in scadenza nel 2029. Diciamo la verità: in pochi ci avrebbero scommesso, quando l’ex ds Leandro Rinaudo lo prelevò lo scorso gennaio, in prestito, dai portoghesi del Casa Pia. Benaissa non aveva esperienza nel calcio italiano, né dimestichezza con la nostra lingua. Non si può dire che sia partito a razzo nella sua avventura mantovana: due sole presenze nelle prime 6 gare, oltretutto da subentrato. La sua prima da titolare è stata a Palermo, in un match dove Francesco Modesto fece rifiatare più di un titolare. Sembrava un episodio isolato, invece da lì Benaissa riuscì a sovvertire le gerarchie, scalzando il portoghese Thiago e partendo titolare in tutte le partite successive. Il 24enne riccioluto francese è tra coloro che meglio hanno interpretato il calcio aggressivo di Modesto. Il livello delle sue prestazioni è aumentato fino all’apoteosi di Mantova-Monza, a quell’incredibile pallonetto finito in rete al 95’ e che ha consegnato la salvezza all’Acm. Se dovessimo scegliere un’immagine simbolo di questa stagione, il gol di Benaissa al Monza sarebbe la più calzante. A maggior ragione considerando le credenziali limitate con cui il calciatore era sbarcato in riva al Mincio pochi mesi prima. Ora Benaissa è destinato a diventare un pilastro del Mantova che verrà. Così va il calcio.

Tornando alle trattative che sta conducendo il ds Brutti, l’altra notizia del giorno riguarda Davide De Battisti, terzino sinistro, classe 2006, di proprietà del Verona. Ieri Brutti ha incontrato l’agente, il quale a sua volta oggi vedrà l’Hellas. Non dovrebbero sorgere problemi per il trasferimento in biancorosso. De Battisti è stato un perno della Primavera del Verona (92 presenze, 3 gol e 7 assist), e in qualche occasione è stato convocato in prima squadra, anche se non ha mai esordito in Serie A. Confermato l’ottimismo per l’attaccante del Como Federico Chinetti, classe 2005: i lariani lo hanno di fatto “promesso” al Mantova, si attende il nero su bianco. Nessun passo avanti, invece, per il portiere Fotios Pseftis (2003): il Lugano ha rivisto le cifre e il Mantova potrebbe cambiare obiettivo. Smentite le voci di un interessamento per i centrocampisti La Sorsa (2006) del Trapani e Di Maggio (2005) dell’Inter.

Sul fronte rinnovi, il Mantova ha formulato un’offerta a David Wieser e attende una risposta. Nessuna nuova da Frosinone per l’eventuale riscatto di Antonio Fiori da parte dei ciociari, mentre resta aperta la pista Casertana per Zan Majer. Chiusura per due giovani portieri, che tanto bene hanno fatto nell’ultima stagione: Luca Sonzogni e Cristiano Fratti. Il primo, dopo il buon campionato in prestito all’Ospitaletto, potrebbe trasferirsi a titolo definitivo alle Dolomiti Bellunesi; Fratti, fresco di promozione in C col Desenzano, pare destinato a sostituire proprio Sonzogni all’Ospitaletto, anch’egli a titolo definitivo.