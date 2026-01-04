Sci Alpino – Francesca Fanti brilla in Usa e si aggiudica lo slalom di Proctor

Proctor (Usa) Francesca Fanti, dopo un lungo periodo di assenza dalle competizioni, torna in gara e vince lo slalom a Proctor, negli Stati Uniti, in una gara FIS. L’atleta virgiliana classe 1999, che da quest’anno è tesserata per il Cai Mantova, ha conquistato la vittoria chiudendo le due manche in 1:32.08 (miglior tempo in entrambe le run). Pur non essendo la sua specialità preferita, la prestazione è stata impeccabile: 44.68 il crono nella prima manche e 47.40 nella seconda, distanziando di 0.72 secondi la statunitense Kendahl Roufa e di 1.39 secondi la ceca Lara Huml. Ricordiamo che Fanti nell’estate scorsa aveva deciso di tornare nella società con la quale aveva mosso i primi passi sulla neve prima di trasferirsi in Val di Fassa e approdare nel mondo dei corpi sportivi militari. Dopo alcune stagioni nelle Fiamme Gialle, ha scelto di aprire un nuovo capitolo della propria carriera con il Cai Mantova: questa bella vittoria negli Stati Uniti è un ottimo viatico per la nuova stagione.