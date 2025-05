Calcio Serie B: 0-0 col Catanzaro, IL MANTOVA È SALVO!!!!

MANTOVA Il Mantova conquista la salvezza grazie allo 0-0 casalingo conto il Catanzaro. Gara soporifera e priva di colpi di scena. Pallino del gioco tenuto dai biancorossi per larghi tratti, ma è mancato l’affondo decisivo. Ma va bene così, l’importante era salvarsi.

Buonasera dallo stadio Danilo Martelli. Ultima di campionato per il Mantova, che ha un solo obiettivo: conquistare almeno un punto contro il Catanzaro per garantirsi la permanenza in Serie B. I biancorossi possono salvarsi anche perdendo, a patto di non essere raggiunti in classifica dal terzetto Sampdoria-Brescia-Frosinone o dal duo Sampdoria-Brescia o Sampdoria-Frosinone: solo in questi tre casi andrebbero ai play out. Seguiremo Mantova-Catanzaro in tempo reale, con eventuali aggiornamenti dagli altri campi.

MANTOVA-CATANZARO 0-0

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Brignani, Cella, Bani (87′ Giordano); Trimboli, Burrai; Galuppini (69′ Bragantini), Mancuso (78′ Aramu), Fiori (69′ Wieser); Mensah (69′ Debenedetti). A disp.: Sonzogni, Solini, Artioli, Maggioni, Muroni, Paoletti, De Maio. All.: Possanzini.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Scognamillo (61′ D’Alessandro); Brighenti, Ilie (82′ Coulibaly), Pompetti, Pontisso (69′ Petriccione), Quagliata; Biasci (61′ Pittarello), Iemmello (82′ La Mantia). A disp.: Gelmi, Borrelli, Bonini, Brighenti, Seck, Buso, Compagnon, Corradi. All.: Caserta.

ARBITRO: Gianluca Aureliano di Bologna (assistenti: Palermo di Bari e Votta di Moliterno; addetto al Var: Guida di Torre Annunziata).

RETI:

NOTE: Ammoniti: Antonini, Fiori, Scognamillo. Calci d’angolo: 5-3. Recupero: 1′ + 4′.

Secondo tempo

90′ + 4′ Il Martelli è una bolgia. L’arbitro fischia la fine. IL MANTOVA È SALVO!!!

90′ Ultimi 4′ di recupero prima del triplice fischio.

90′ Punizione dal limite di Pittarello che finisce ampiamente fuori misura.

87′ Possanzini è costretto all’ultimo cambio: Bani, colpito da crampi, esce sfinito e al suo posto entra Giordano.

82′ Partita soporifera e ritmi bassi. I tifosi attendono solo il triplice fischio.

78′ Altro cambio per Possanzini: dentro Aramu e fuori l’omaggiato Mancuso.

76′ Sciarpata biancorossa in curva Te. Un vero e proprio spettacolo.

72′ Dopo una serie di batti e ribatti, Brignani calcia dalla distanza debole e centrale.

69′ Mister Possanzini mette mano alla panchina ed effettua un triplo cambio: dentro Debenedetti, Wieser e Bragantini al posto degli omaggiati Mensah, Fiori e Galuppini.

63′ Nel frattempo la Te espone uno striscione in memoria di un tifoso del Prato, che ha la tifoseria gemellata con quella dell’Acm.

60′ Ancora biancorossi in avanti: tiro potente a fil di palo di Burrai.

60′ Mantova pericolosissimo con Brignani che impatta di testa la punizione di Burrai, ma la sfera finisce di poco sopra la traversa.

54′ Primo ammonito del Mantova: si tratta di Fiori, falloso su Pigliacelli.

50′ Scambio Mensah-Mancuso e conclusione del numero 19 dalla distanza che Pigliacelli afferra senza problemi. Ribaltamento di fronte e botta di Iemmello alle stelle.

46′ Mantova che attaccherà sotto la Te, da destra a sinistra. Catanzaro da sinistra a destra, sotto la Cisa.

46′ Inizia la ripresa con gli stessi 22 in campo.

Primo tempo

45′ + 1′ Finisce qui il primo tempo. A tra poco per la ripresa.

45′ Ultimo minuto di gioco prima del rientro negli spogliatoi.

37′ Ancora un tiro a giro a limite area giallorossa, ma questa volta ad effettuarlo è Galuppini. Il finale è lo stesso di prima.

34′ Altra occasione che sfuma: giro palla asfissiante del Mantova a limite area ospite e palla che finisce sui piedi di Fiori che calcia male e fuori misura.

31′ Buona occasione per i virgiliani: Mensah lavora bene la sfera, serve Radaelli che di prima scarica a Galuppini. Traversone nel cuore dell’area giallorossa, ma Mancuso manca di un soffio l’impatto con la palla.

27′ Catanzaro in avanti: traversone dalla sinistra e palla allontanata da Brignani che anticipa due avversari.

22′ Cross di Radaelli deviato da un difensore avversario e palla che prende una strana traiettoria. Ma nessun biancorosso arriva sulla sfera.

17′ Primo ammonito della gara: si tratta di Antonini del Catanzaro.

10′ Calabresi in vantaggio con il colpo di testa di Cassandro, dopo la respinta provvidenziale di Festa, ma il gol è arrivato dopo un fallo sull’estremo difensore.

7′ Dopo una partenza a razzo, i virgiliani controllano il possesso palla e il Catanzaro aspetta di ripartire in contropiede.

2′ Biancorossi subito in avanti: punizione di Burrai respinta dalla difesa calabrese e palla che finisce in calcio d’angolo. Sugli sviluppi Trimboli scodella per Cella che spicca il volo e schiaccia in rete. Grande risposta di Pigliacelli che si rifugia in angolo. Sugli sviluppi la retroguardia giallorossa spazza via.

1′ Nel primo tempo, il Mantova attaccherà da sinistra a destra. Ospiti da destra a sinistra.

1′ Calcio d’inizio battuto dal Catanzaro.

Pre-gara

Il Martelli è una bolgia. Sold out tutti i biglietti dedicati ai tifosi biancorossi. Sull’altra sponda, in Cisa, ci sono 620 calabresi.

Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

Novità dell’ultimo minuto in casa Catanzaro: al posto di Brighenti gioca Compagnon.

Mantova e Catanzaro fanno rientro negli spogliatoi per preparare gli ultimi dettagli.

Nella formazione titolare mister Davide Possanzini schiera i dieci undicesimi che hanno battuto venerdì la Carrarese con la sola novità Radaelli, che rientra dalla squalifica scontata con gli apuani, al posto di Maggioni.

Giornata soleggiata e temperatura dell’aria sui 19 gradi. Terreno in buone condizioni. Tutti i presupposti perché si realizzi l’obiettivo del Mantova: la salvezza.

Buonasera dallo stadio Danilo Martelli. Mantova e Catanzaro sono in campo per il riscaldamento pre partita.