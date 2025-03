Calcio Serie B – Mantova, fari sul Sudtirol. E gli ultras festeggiano i 50 anni

MANTOVA La prima squadra del Mantova ha chiuso la sua settimana di “sosta campionato” con una seduta mattutina, ieri al Sinergy. Oggi è giorno di riposo. Mister Possanzini ha dato appuntamento a domani pomeriggio per la ripresa, in vista del match di sabato prossimo (ore 15) al Martelli contro il Sudtirol. Nelle 8 gare che restano, il Mantova si gioca la permanenza in Serie B. Al momento i biancorossi occupano il terzultimo posto con 30 punti alla pari con la Salernitana, ma davanti ai campani grazie al successo nella gara d’andata. Dietro c’è solo il Cosenza a quota 25. L’Acm, ora virtualmente retrocessa, è a -1 dai play out e a -3 dalla salvezza.

Domani (lunedì 24 marzo) il Mantova compie 114 anni. Ma, a proposito di compleanni, va rimarcato il 50esimo degli ultras. Cifra tonda che verrà festeggiata oggi (domenica 23 marzo) a partire dalle ore 11 all’Accademia 4Accordi di Levata. Saranno presenti amici e vecchie glorie del Mantova, con esposizione del materiale storico (striscioni, foto, adesivi) della Curva Te.