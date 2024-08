Calcio Serie B – Mantova, giovedì briefing di mercato. Possanzini: “Io non ho chiesto nessuno”

Mantova Venerdì a mezzanotte termina la sessione estiva del calciomercato. Davide Possanzini ha accennato all’argomento nel corso della conferenza stampa di ieri: «Un rinforzo lo si può sempre trovare – ha detto – . Però deve rientrare in tutti i nostri parametri: gestione del gruppo, modello di gioco ecc. Altrimenti, prendere per prendere non ne vale la pena. Non lo so, credo che il nostro mercato sia chiuso. Io non ho chiesto nessuno perchè sono contento di quello che ho». Il tecnico ha poi aggiunto: «Entrare in questo gruppo è semplice per certi versi, ma difficile per altri. Stiamo parlando di un gruppo sano, unito, dove non ci sono primedonne. I ragazzi si giocano continuamente il posto in campo. Questo equilibrio che si è creato, io non vorrei toccarlo».

Dunque, al momento non sembrano esserci i presupposti per un ultimo innesto. Ma, come dicevamo, le trattative sono aperte fino a venerdì e tutto può succedere. Possanzini e il dt Christian Botturi faranno un ultimo briefing domani per decidere se e come operare. Se arriverà qualcuno sarà un esterno sinistro. E chissà che questi tre giorni non vengano utili a Bombagi (unico giocatore del Mantova in esubero e quindi sul mercato) per trovare finalmente una squadra. Eravamo rimasti al lungo corteggiamento del Siracusa, mai concretizzatosi.