Pallavolo Serie A – La mantovana Giulia Melli (della Roma Volley) operata per la frattura della mano destra: rischia un lungo stop

Roma Brutta tegola per la schiacciatrice mantovana della Roma Volley, Giulia Melli. Nel corso di una sessione di allenamento pre-campionato, Giulia ha accusato un infortunio alla mano. Dopo essere stata sottoposta a controlli strumentali e a visita specialistica, si è evidenziata una frattura del quinto metacarpo della mano destra che ha richiesto un intervento chirurgico per garantire la massima stabilizzazione dell’osso. L’atleta virgiliana è stata quindi operata ieri dal dott. Diaz Balzani presso il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma. Lo staff sanitario della squadra, dopo il decorso operatorio, valuterà il percorso e i tempi necessari per il pieno recupero funzionale dell’atleta, che rischia però di perdere tutta la prima parte di stagione.