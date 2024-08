Calcio Serie B – Verso Juve Stabia-Mantova: tentazione turnover… ma senza esagerare

Mantova C’è un assente nel Mantova che affronterà la Juve Stabia. È Erik Panizzi, alle prese con un risentimento muscolare all’adduttore che gli ha impedito di giocare anche contro il Cosenza. Probabilmente salterà pure il match di domenica con la Salernitana, per tornare disponibile a Bari dopo la sosta (14 settembre). Per il resto, tutti convocati da mister Possanzini. E tanti dubbi sull’undici titolare, amplificati dalla necessità di ricorrere al turnover a causa delle tre partite in una settimana: «Sì – ha ammesso l’allenatore – , qualche cambio lo effettuerò, ma non chiedetemi chi. Valuteremo». Non si tratta di scaramanzia, o perlomeno non solo: Possanzini può veramente contare su tante alternative, in ogni reparto. Un privilegio che rende difficili le scelte. Ci sono ballottaggi ovunque: in difesa, a destra tra Maggioni e Radaelli, e a sinistra tra Bani e Solini; quest’ultimo, in alternativa, potrebbe trovare spazio in mezzo alla retroguardia al posto di uno tra Brignani e Redolfi. A centrocampo Muroni scalpita e forse rileverà Trimboli. Forti dubbi anche dalla trequarti in su, anche se la brillante prova di Cosenza potrebbe indurre Possanzini a confermare Bragantini, Aramu e Fiori dietro a Mensah.

A proposito di singoli, da segnalare le belle parole spese da Possanzini per Bani: «Volevo citarlo – ha detto il mister – perchè sta lavorando molto bene, in un ruolo che non ricopriva e che invece secondo me è il suo». Il duttile Cristiano, in effetti, è risultato uno dei migliori in campo.