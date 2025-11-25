Calcio Serie B – Mantova, gli impegni di gennaio: a Padova sabato 17 alle ore 15

MANTOVA La Lega di Serie B ha reso noto date e orari delle partite di gennaio, dalla 19esima alla 21esima giornata. Il Mantova inaugurerà il 2026 domenica 11 gennaio al Martelli alle ore 15 contro il Palermo. È l’ultima partita del girone d’andata. Il girone di ritorno dei biancorossi partirà da Padova sabato 17, sempre alle ore 15. Il mese di gennaio si concluderà sabato 24, di nuovo alle 15, con il match casalingo contro il Venezia.

Ricapitoliamo allora gli impegni dell’Acm da qui a fine gennaio.

• Venezia-Mantova: sabato 29 novembre, ore 15.

• Mantova-Reggiana: lunedì 8 dicembre, ore 15.

• Cesena-Mantova: sabato 13 dicembre, ore 19.30.

• Mantova-Empoli: domenica 21 dicembre, ore 17.15.

• Mantova-Palermo: domenica 11 gennaio, ore 15.

• Padova-Mantova: sabato 17 gennaio, ore 15.

• Mantova-Venezia: sabato 24 gennaio, ore 15.