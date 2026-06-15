Calcio Serie B – Mantova, il 13 luglio via alla campagna abbonamenti

Mantova La stagione 2026-27 del Mantova deve ancora ufficialmente iniziare. La società di viale Te però ha già piazzato tre colpi di mercato (Ettore Gliozzi, Bodin Tomasevic e Jonathan Silva) e almeno altri 5/6 innesti, suddivisi per ogni reparto, sono sul taccuino del direttore sportivo biancorosso Fabio Brutti. Oltre al mercato, di cui se ne occupano il ds e mister Francesco Modesto, il presidente Filippo Piccoli assieme a tutti i membri dell’area organizzativa virgiliana è al lavoro per ultimare i dettagli della campagna abbonamenti per la nuova stagione. L’apertura della campagna è fissata per lunedì 13 luglio, giorno in cui l’Acm si radunerà al Sinergy Center per la prima settimana di allenamenti, con priorità ai vecchi abbonati che avranno tempo due settimane per riconfermare il proprio posto dello scorso anno. Rispetto al 2025, la sottoscrizione per la nuova stagione è stata anticipata di una settimana, con l’obiettivo di superare quota 5.559 (abbonati della scorsa stagione). Per centrare l’obiettivo, venire incontri ai propri tifosi e riempire ogni singolo spazio del Danilo Martelli-Pata Stadium, il Mantova ha pensato a diverse novità, con grande attenzione rivolta soprattutto ai più giovani.

Dopo un inizio di campionato con al massimo 8mila tifosi al seguito, complice anche l’avvio non di certo esaltante della squadra, scivolata giornata dopo giornata al terzultimo posto e a forte rischio retrocessione, pian piano il pubblico è tornato a gremire gli spalti anche grazie ai risultati ottenuti con mister Modesto alla guida. Per le ultime sette giornate di campionato, il club aveva attivato la “Promo Distinti” a prezzi vantaggiosi per l’unico settore che faticava a riempirsi. Il risultato? Record di presenza alla penultima giornata di campionato contro il Monza. Era lo scorso 1 maggio e i biancorossi si giocavano la salvezza matematica. Nonostante fosse un giorno di festa, si registrarono quasi 11mila tifosi presenti sugli spalti (per la precisione 10.941). Alla fine i biancorossi vinsero 3-2 e festeggiarono il traguardo sotto la Te assieme ai propri supporter. L’intento della società, oltre a rivivere un grande momento di gioia e festa, è quello di replicare le presenze di Mantova-Monza ed estenderle per tutto l’arco del campionato.

In vista del 2026/27 riportiamo di seguito alcune novità già definite dal Mantova e in attesa di pubblicazione ufficiale. Quest’anno, per una serie di motivi anche legati alle disposizioni di ordine pubblico che variano di partita in partita, l’Acm ha deciso di cancellare l’opzione “Cessione del titolo”. Non esisterà più quindi l’abbonamento cedibile che lo scorso anno aveva peraltro un prezzo leggermente maggiorato rispetto alla tariffa intera. Altra novità riguarda i prezzi, ancora in fase di elaborazione, ma abbastanza simili a quelli dello scorso anno. Verrà applicata una riduzione della tariffa base per i distinti. Un cambiamento è previsto anche in tribuna dove non ci saranno più le distinzioni dello scorso anno (cisa sud, cisa nord, te est, te ovest). La tariffa sarà unica, riferita al settore di tribuna laterale. È previsto un pacchetto family per il settore distinti ed uno sconto “2×1” in tribuna laterale. Verrà introdotto uno sconto per gli studenti universitari Under 26 nel settore distinti, mentre la grande novità riguarderà i ridotti che passano da Under 65 a Under 60 e da Under 16 a Under 18. È stata confermata la riduzione donna. Per i più piccoli invece la società ha introdotto una nuova riduzione Under 14 con prezzo simbolico dell’abbonamento valido per distinti, tribuna laterale, centrale o poltronissime (non sarà valido per la curva te).

Il Mantova è attivissimo su ogni fronte per migliorare i dati fatti registrare sia sul campo, che sugli spalti. Tante le iniziative già stabilite e tante altre sono in attesa di revisione e convalidazione. In viale Te si preannuncia un’estate caldissima.