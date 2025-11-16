Calcio Serie B – Mantova: selfie, autografi e sorrisi ai mercatini di Natale

MANTOVA Il Mantova ha chiuso la settimana con l’allenamento di ieri mattina al Sinergy Center. Seduta più leggera per chi ha giocato l’amichevole di venerdì col Parma; regolare per gli altri. Nel pomeriggio Mantovani, Wieser e Mullen sono stati ospiti ai mercatini di Natale di piazza Virgiliana: i tre hanno accolto i tifosi alla casetta di legno del Mantova, piena di magliette e gadget del merchandising biancorosso. Un’ora di autografi, selfie, sorrisi e qualche chiacchierata, per la gioia dei numerosi curiosi (di ogni età) accorsi. Tornando al campo, il Mantova riprenderà ad allenarsi martedì mattina in vista del match di domenica prossima (ore 15) al Martelli contro lo Spezia. Bragantini verso il rientro, da valutare Bonfanti, sicuro assente Mantovani.