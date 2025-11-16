Rugby giovani – L’U14 del Viadana ritrova il sorriso. De Rossa: “Premiato l’impegno”

VIADANA L’Under 14 del Viadana torna al successo con una prestazione convincente e piena di carattere. Dopo settimane complicate, in cui i risultati non avevano premiato l’impegno del gruppo, i ragazzi hanno finalmente raccolto quanto seminato in allenamento. «Siamo molto soddisfatti – afferma coach De Rossa – dell’atteggiamento dei ragazzi e di come sono stati in campo. Veniamo da settimane molto difficili, dove abbiamo subito tanti punti nelle precedenti partite e tirare i remi in barca sarebbe stato veramente molto facile per i ragazzi. Invece agli allenamenti si mettono sempre in gioco e si impegnano al 100% per migliorare: finalmente domenica hanno avuto un po’ di gratificazione per il loro lavoro. Siamo sicuri che continueranno a lavorare duramente per cercare di migliorare nel singolo e di togliersi qualche soddisfazione come squadra». Un successo importante per la crescita e la mentalità dimostrata in campo.