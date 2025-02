Calcio Serie B: Il Mantova torna a smuovere la classifica contro il Palermo. Al Barbera finisce 2-2

PALERMO Il Mantova torna a casa dal “Barbera” di Palermo con un buon punto, anche se per quello che si è visto in campo, i biancorossi avrebbero meritato decisamente di più. Dopo una prima frazione di gioco priva di grandi emozioni, sono i rosanero a portarsi in vantaggio con il gran gol di Verre. Nella ripresa l’Acm riparte a mille e dopo 35 secondi trova il pari con Mensah, al suo primo gol in B. I virgiliani la ribaltano con Brignani, anche lui al suo primo centro stagionale e in cadetteria. Ma la un fallo dubbio di De Maio viene giudicato da rigore e dal dischetto Pohjanpalo non sbaglia e spiazza Festa. Il Mantova tornerà in campo sabato prossimo, al Martelli (ore 15) contro il Bari.

Buon pomeriggio dallo stadio Renzo Barbera di Palermo. Trasferta in terra siciliana per il Mantova, chiamato a rialzarsi dopo le due sconfitte consecutive con Modena e Sassuolo. Mister Davide Possanzini deve fare a meno degli infortunati Cella, Muroni e Aramu. I rosanero di Alessio Dionisi, una delle squadre più attrezzate del campionato, hanno conquistato solo un punto nelle ultime tre partite. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale. Restate connessi!

PALERMO-MANTOVA 2-2

PALERMO (3-5-2): Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Diakitè, Blin (83′ Segre), Verre (59′ Le Douaron), Ranocchia, Lund (59′ Pierozzi); Brunori, Pohjanpalo (83′ Vasic). A disp.: Desplanches, Sirigu, Gomes, Buttaro. All.: Dionisi.

MANTOVA (3-5-1-1): Festa; Brignani, De Maio, Solini (87′ Bani); Radaelli (75′ Maggioni), Trimboli, Burrai (87′ Wieser), Artioli (75′ Ruocco), Giordano; Mancuso; Mensah (62′ Debenedetti). A disp.: Sonzogni, Redolfi, Fedel, Paoletti, Fiori, Galuppini, Bragantini. All.: Possanzini.

ARBITRO: Simone Galipò di Firenze (assistenti: Alassio di Imperia e Mastrodonato di Molfetta; addetto al Var: Meraviglia di Pistoia).

RETI: 26′ Verre, 46′ Mensah, 56′ Brignani, 67′ rig. Pohjanpalo.

NOTE: Espulso Ceccaroni al 69′ per fallo di reazione su Artioli. Ammoniti: Diakitè, Burrai, De Maio, Trimboli, Bani. Calci d’angolo: 6-9.

Secondo tempo

95′ Finisce qui. Tra Palermo e Mantova finisce 2-2.

94′ Ultimo assalto per il Mantova che ci prova da calcio d’angolo. Ma Giordano calcia tra le braccia di Audero.

90′ Ultimi 5 minuti concessi dall’arbitro.

87′ Ultimi due slot utilizzati da mister Possanzini: l’allenatore virgiliano sostituisce Solini, dolorante dopo uno scontro di gioco e capitan Burrai. Al loro posto sono entrati Bani e Wieser.

85′ Anche biancorossi in avanti con il destro di Trimboli che finisce ampiamente fuori dallo specchio della porta.

82′ Ma il Mantova non è da meno e si fa vedere con Ruocco, che rientra e calcia. Ma il tiro è debole e centrale. Tutto facile per Audero.

78′ Nonostante l’inferiorità numerica i siciliani si rendono pericolosissimi con il traversone di Brunori che Solini devia in angolo. Alle spalle del difensore biancorosso c’era Pohjanpalo, pronto a spingere in rete.

75′ Possanzini inserisce anche Maggioni e Ruocco al posto di Radaelli e Artioli per dare maggiore peso offensivo alla squadra biancorossa.

69′ Al Barbera si vive di continue emozioni e capovolgimenti di fronte. Il rosanero Ceccaroni spinge fallosamente Artioli e viene espulso. Palermo in 10.

67′ De Maio atterra in area Le Douaron: per Galipò non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Dal dischetto Pohjanpalo non sbaglia e spiazza Festa.

62′ Possanzini mette mano alla panchina e manda in campo Debenedetti per un esausto Mensah.

58′ Il Palermo sfiora però il pari con Pohjanpalo che centra il palo di testa a Festa battuto.

56′ GOLLLLL DEL MANTOVAAAA!!!!!! Raddoppio biancorosso che porta la firma di Brignani. Il difensore, al suo primo gol stagionale e in B, salta più in alto di tutti e sul cross di Burrai, batte di testa Audero.

51′ Il Palermo, subìto il contraccolpo ci prova con la botta dalla distanza di Pohjanpalo che Festa, con riflessi felini, prolunga in angolo.

46′ Incredibile al Barbera. Mensah la pareggia dopo appena 35 secondi dall’inizio della ripresa. L’attaccante biancorosso riceve in profondità da Artioli e in girata sorprende Audero sul primo palo.

46′ Inizia la ripresa. Calcio d’inizio battuto dal Mantova.

Primo tempo

46′ Finisce qui la prima frazione di gioco. A tra poco per la ripresa.

46′ Ci prova anche Trimboli con una conclusione potente e precisa dalla distanza, ma Audero intuisce e para senza problemi.

45′ Un minuto di recupero concesso dall’arbitro Galipò.

40′ Il Mantova tenta una timida reazione, ma il Palermo controlla senza affanno.

29′ Incredibile errore di Mensah che recupera palla, parte in velocità e a tu per tu con Audero si fa ipnotizzare. Ma l’arbitro ferma tutto per fallo dello stesso attaccante commesso ai danni di un avversario.

26′ Il Palermo passa in vantaggio con Verre. Azione corale dei rosanero: recupero palla di Ranocchia, che serve Pohjanpalo il quale pesca Verre libero. Dalla destra il centrocampista non sbaglia e batte Festa sul primo palo con un gran destro.

18′ Sinistro a fil di palo per Radaelli che finisce di poco sopra la traversa.

14′ Risponde il Palermo con il cross di Diakitè respinto da Giordano in angolo.

10′ Ancora biancorossi in avanti con il secondo angolo conquistato, ma dalla bandiera capitan Burrai calcia tra le braccia di Audero.

7′ Passa un altro minuto e il direttore di gara, dopo attenta revisione, decide di non concedere il penalty al Mantova.

6′ Dopo un minuto di revisione dal Var, Galipò viene richiamato a visionare il fallo subìto da Mensah.

5′ Calcio di rigore in favore del Mantova: atterrato Mensah in area rosanero da Verre.

2′ Buon avvio per il Mantova che ottiene subito un calcio d’angolo, ma dagli sviluppi nulla da segnalare.

1′ Calcio d’inizio battuto dal Palermo.