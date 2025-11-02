Calcio Serie B: SAMPDORIA-MANTOVA 0-0 (aggiornamenti live)

GENOVA Buonasera dallo stadio Luigi Ferraris di Genova. Reduce da due sconfitte consecutive e dall’esonero del dt Botturi (sostituito da Leandro Rinaudo), il Mantova prova a rianimarsi sul campo di una nobile decaduta: la Sampdoria. Davide Possanzini si gioca la panchina, mentre sul fronte blucerchiato Angelo Gregucci (subentrato a Donati qualche settimana fa) ha il successo come unico obiettivo per risalire la classifica. La Samp è terzultima con 7 punti, il Mantova ultimo con 5. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale.

SAMPDORIA-MANTOVA 0-0

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Hadzikadunic (77′ Vulikic), Riccio (77′ Bellemo), Giordano; Cherubini, Barak, Ricci, Henderson (54′ Benedetti), Ioannou; Coda, Cuni. A disp.: Krastev, Ravaglia, Coubis, Venuti, Ferrari, Conti, Narro, Malagrida. All.: Angelo Gregucci.

MANTOVA (4-3-3): Festa; Radaelli, Castellini, Cella, Bani (52′ Maggioni); Trimboli, Artioli, Paoletti (78′ Marras); Galuppini (78′ Falletti), Mancuso (62′ Mensah), Ruocco. A disp.: Andrenacci, Mullen, Wieser, Fiori, Fedel, Caprini, Pittino, Bonfanti. All.: Davide Possanzini.

ARBITRO: Giuseppe Mucera di Palermo (assistenti: Miniutti di Maniago e Cortese di Palermo; addetto al Var: Mazzoleni di Bergamo).

RETI:

NOTE: Ammonito: Henderson, Ricci, Ioannou. Calci d’angolo: 10-6. Recupero: 1′. Abbonati: 20.392 rateo, incasso di 194.745 euro. Paganti: biglietti 1.929 (di cui 403 ospiti), incasso di 32.790 euro.

Secondo tempo

78′ Altro doppio cambio per Possanzini che manda in campo anche Falletti e Marras che rilevano Galuppini e Paoletti.

78′ Il Mantova spinge e ci crede: gioco di gambe di Ruocco che poi conclude, palla alta sopra la traversa.

77′ Palo di Trimboli e poi rete di Mensah, ma l’attaccante era in fuorigioco.

73′ Biancorossi meglio dei padroni di casa in queste fasi.

72′ Mantova pericoloso con il sinistro di Mensah deviato in angolo.

70′ Terzo sanzionato della gara: si tratta di Ioannou della Sampdoria.

65′ Ammonito anche Ricci della Samp per intervento scomposto ai danni di Artioli.

62′ Doppio cambio per Possanzini: dentro Maggioni e Mensah per Bani, infortunatosi dopo uno scontro di gioco, e Mancuso.

59′ Momento favorevole per i biancorossi: sinistro di Galuppini dal limite che Ghidotti prolunga in angolo. Sugli sviluppi però si rimane sullo 0-0.

58′ Traversone di Artioli per il colpo di testa mancato di Mancuso.

54′ Primo cambio della gara, ma su sponda blucerchiata: esce il centrocampista Henderson, già ammonito, ed entra Benedetti.

50′ La Sampdoria riprende da dove aveva lasciato: affacciandosi in avanti dalle parti di Festa. Ma la retroguardia virgiliana regge l’urto.

46′ Inizia la ripresa con gli stessi 22 in campo.

Primo tempo

46′ Finisce qui il primo tempo. A tra poco per la ripresa.

45′ L’arbitro assegna 1′ di recupero.

39′ La Sampdoria torna a riaffacciarsi dalle parti di Festa dopo un piccolo break: Cuni rientra e prova il destro a giro. Palla alta.

35′ Timida iniziativa del Mantova con il tiro di Bani respinto involontariamente da Mancuso.

31′ Palo di Cuni!. Dopo un gioco di gambe, Cherubini serve l’attaccante che lascia partire il destro che si stampa. Ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco.

28′ Il primo tiro verso la porta di Ghidotti porta la firma di Galuppini, ma Hadzikadunic fa buona guardia.

22′ Sampdoria molto aggressiva. Conclusione dal limite di Coda rimpallata da Castellini.

20′ Ci prova Coda, ma la sua conclusione viene smorzata e la palla finisce tra le braccia di Festa.

18′ Risultato sempre sullo 0-0. Ne approfittiamo per ricordare che in campo, tra le fila della Samp, c’è l’ex biancorosso Giordano.

17′ Ripartenza blucerchiata con Cherubini che mette un traversone, Castellini prolunga in angolo. Sugli sviluppi palla allontanata.

16′ Dopo un avvio sprint, la Sampdoria “lascia” giocare il Mantova. Ma i virgiliani sono troppo manovrieri.

8′ Liguri all’attacco con Riccio che però manda alto il cross di Cherubini: palla sopra la traversa.

7′ Primi minuti in cui i blucerchiati controllano il gioco mentre i biancorossi faticano a trovare spazi.

3′ Sampdoria subito in avanti con il cross di Cherubini allontanato da Radaelli in calcio d’angolo. Sugli sviluppi la difesa biancorossa sventa la minaccia.

1′ La partita è cominciata e c’è già un ammonito: Henderson.

Pre-gara

Un minuto di silenzio (solennemente rispettato dall’intero stadio) per la scomparsa dell’ex allenatore Giovanni Galeone.

Sampdoria nella classica divisa blucerchiata, Mantova in rosso.

Giochi di luce al Ferraris per l’annuncio delle formazioni. Spettacolare lo sventolio di bandiere nelle due curve blucerchiate, mentre i 400 tifosi mantovani non sono da meno nel loro settore laterale.

Lo speaker annuncia che Attilio Lombardo, vecchia gloria doriana, “è tornato a casa e da oggi sarà un collaboratore di mister Gregucci”. Ovazione dei tifosi blucerchiati.

Nella Samp, priva dello squalificato Ferri e di parecchi infortunati, c’è l’ex biancorosso Giordano. Davanti il duo Cuni-Coda.

In tribuna Bragantini e Majer, oltre al portiere Botti.

Nel Mantova quattro novità rispetto all’ultimo match col Catanzaro: Radaelli, Bani, Ruocco e soprattutto Galuppini, che non partiva titolare dalla terza giornata (Virtus Entella-Mantova).

Serata mite a Genova dopo una giornata piovosa. Squadre in campo per il riscaldamento.