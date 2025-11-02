Il Virgilio d’Oro entro Natale: selezione dei nuovi “papabili”

Mantova Niente più ritardi, assicurano in via Roma: le statuette di Virgilio d’oro, che rappresentano la massima benemerenza cittadina, verranno assegnate secondo quanto previsto dallo statuto entro Natale, diversamente da quanto avvenuto negli scorsi anni che, per ragioni contingenti, le consegne sono state effettuate diversi mesi dopo.

Ciò che invece sta diventando oggetto di indagine nella presidenza del consiglio comunale, titolare del riconoscimento civico, è il rendiconto delle proposte avanzate per le assegnazioni pervenute, secondo il termine stabilito, entro lo scorso 23 ottobre. Tutte proposte supportate, ci dicono, da numerose sottoscrizioni di associazioni, gruppi politici o anche semplici cittadini. Addirittura centinaia di firme in taluni casi per riconoscere il valore civico di personalità distinte nell’ambito della cultura, dell’imprenditoria o del sociale. Per una volta, sembra, il solo àmbito che non ha ricevuto segnalazioni sarebbe quello dello sport.

Il più votato, a quanto si apprende, è il dottor Giuseppe De Donno, scomparso nel luglio del 2021, considerato protagonista della lotta al Covid. Per lui, che riceverebbe l’Edicola di Virgilio alla memoria, hanno firmato 240 persone su proposta di Domenico Morandi, anch’egli già destinatario del premio per la sua azione nel ritorno delle salme dei soldati italiani morti in Russia. Con la sua, la sottoscrizione del prof. Massimo Franchini, primario immunologo del Poma, che aveva affiancato De Donno nella terapia anti-Covid con il plasma iperimmune.

A seguire, la proposta del Pd cittadino verso il panificatore e filantropo Marco Randon, soprattutto per la sua meritoria azione di produzione e distribuzione di pane alle popolazioni sofferenti nelle aree di guerra.

Quindi, la professoressa Cristina Bonaglia, proposta dal capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune, ma la cui candidatura è appoggiata anche da altri consiglieri di centrodestra. Bonaglia, ex preside dell’Itis “Fermi”, ha ricoperto il ruolo assessorile nella giunta di centrodestra di Nicola Sodano, prima di essere destinata alla segreteria della Fondazione universitaria mantovana.

Molto partecipata anche la candidatura di Giuliano Bianchi, l’imprenditore che amministra il colosso dell’abbigliamento “Lubiam”. Sul suo nome hanno fatto convergenza numerosi dipendenti dello stabilimento a séguito della proposta avanzata da Ildegarda Tarocco, vice coordinatrice cittadina di Forza Italia, e altre personalità attente al mondo imprenditoriale locale.