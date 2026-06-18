Calcio Serie B – Tutto pronto per la Festa Biancorossa a Villanova

MANTOVA È tutto pronto per l’edizione 2026 della Festa Biancorossa, che prenderà il via domani e si concluderà domenica presso l’area feste di Villanova de Bellis (via Don Tazzoli, 14).

È il tradizionale appuntamento organizzato dalla Curva Te, che a fine stagione chiama a raccolta il popolo biancorosso per tre serate di musica, divertimento e orgoglio. Anche quest’anno saranno attivi per tutte le sere stand gastronomici e servizio bar. E ancora: dj set e stand con esposizione di materiale ufficiale della Curva Te. Come detto, non mancherà la musica. Una proposta diversa per sera: domani si esibiranno i Madferit, tribute band degli Oasis; sabato sarà la volta degli Effetto Vasco, che ovviamente omaggeranno Vasco Rossi; gran chiusura domenica con le grandi hit degli anni ’80/90/2000 in un mix dance tutto da ballare.

L’area feste di Villanova apre i cancelli alle ore 18.30, l’ingresso è libero. E chissà che, tra centinaia di tifosi, non faccia capolino qualche giocatore.