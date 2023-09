Calcio Serie C – Il Mantova espugna Arzignano (0-2) e conquista la prima vittoria

ARZIGNANO (Vi) Il Mantova conquista la prima vittoria espugnando 2-0 il campo dell’Arzignano. Partita di sostanza, quella dei biancorossi, a segno con Galuppini al 16′ e Maggioni al 61′. Pochi i pericoli corsi da Festa: il match è sempre stato in controllo di Burrai e compagni. Archiviati questi meritati tre punti, il Mantova si prepara ora al match casalingo di sabato prossimo (ore 18.30) al Martelli contro la Pro Sesto.

La cronaca

Buonasera dallo stadio Dal Molin di Arzignano, dove sta per andare in scena la seconda partita di campionato del Mantova contro i vicentini padroni di casa. I biancorossi cercano un altro risultato positivo dopo l’1-1 col Padova. Possanzini ritrova Burrai e Celesia, di rientro dalla squalifica; sempre fuori gli infortunati Radaelli e Fedel. L’Arzignano deve riscattare la pesante sconfitta (4-0) subita all’esordio dal Legnago. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale: restate connessi!

ARZIGNANO (4-3-3): Raina; Gemignani (90′ Bernardi), Piana, Molnar, Davi; Barba (46′ Antoniazzi), Casini (65′ Lakti), Bordo; Zanon (65′ Lunghi), Parigi, Balde (65′ Cazzadori). A disp.: Pigozzo, Boseggia, Cariolato, Centis, Milillo, Canato. All.: Bianchini.

MANTOVA (4-3-3): Festa; Maggioni, Redolfi (66′ Brignani), Cavalli, Panizzi; Trimboli (72′ Wieser), Burrai, Muroni (86′ Bragantini); Galuppini, Monachello (72′ Debenedetti), Fiori (86′ Mensah). A disp.: Sonzogni, Celesia, Bani, Suagher, Napoli, Giacomelli. All.: Possanzini.

ARBITRO: Filippo Colaninno di Nola (assistenti: Di Meo e Russo di Nichelino)

RETI: 16′ Galuppini, 61′ Maggioni

NOTE: Ammoniti: Casini, Lakti, Wieser, Gemignani. Calci d’angolo: 4-4. Recupero: 0′ + 5′

Secondo tempo

95′ Finisce qui. Il Mantova vince e festeggia sotto il settore dei propri tifosi.

90′ Cinque minuti di recupero.

86′ Bragantini e Mensah sono gli ultimi cambi di Possanzini. Escono Muroni e Fiori.

83′ Mentre in campo non succede nulla, l’attenzione si sposta in tribuna dove i cori irrispettosi dei piccoli tifosi dell’Arzignano vengono condannati dagli stessi supporter vicentini. Nasce un diverbio “fratricida”, poi gli animi si placano.

77′ Scarsa intensità in questa fase. La partita sembra non aver più nulla da dire.

72′ Altre due sostituzioni per Possanzini: giù Trimboli e Monachello, dentro Wieser e Debenedetti.

71′ Punizione di Burrai, palla altissima.

70′ L’Arzignano sembra aver subìto il contraccolpo dello 0-2. Si gioca stabilmente nella metacampo vicentina.

65′ Triplo cambio per l’Arzignano e primo per il Mantova: al posto di Redolfi entra Brignani.

64′ Contropiede Mantova: Trimboli avanza, poi allarga per Monachello il cui tiro viene bloccato a terra da Raina.

61′ Raddoppio del Mantovaaaaaaaaa!!!!!! Ha segnato Maggioni. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo c’è un colpo di testa di Fiori sul quale Raina non è irreprensibile, la palla arriva sui piedi di Maggioni che spinge in rete da due passi.

59′ Casini dell’Arzignano è il primo ammonito del match.

58′ Grande equilibrio in questo inizio ripresa.

52′ Primo corner della ripresa: è del Mantova. Nulla di fatto dalla bandierina.

46′ C’è subito in cambio per l’Arzignano: fuori Barba, dentro Antoniazzi.

Primo tempo

45′ Non c’è recupero. Il primo tempo finisce qui, col Mantova in vantaggio 1-0 ma in sofferenza nella seconda parte di frazione. A tra poco per la ripresa.

45′ Errore di Maggioni che appoggia il pallone a Parigi, che si divincola e da ottima posizione prende l’esterno della rete. Grande occasione per l’Arzignano.

42′ Troppi rischi per il Mantova che si ostina a palleggiare pericolosamente nella propria area di rigore.

39′ Ancora Arzignano in avanti con una girata di testa di Zanon che sfiora l’incrocio. Crescono i veneti.

38′ Vicentini in avanti con un colpo di testa di Parigi che non centra lo specchio.

30′ Primo corner per l’Arzignano. Palla a Parigi e conclusione velenosa, bravo Festa ad alzare in corner.

24′ Mantova al piccolo trotto in questa fase. Molti passaggi orizzontali per gestire il vantaggio e soffocare la reazione dell’Arzignano.

22′ Intanto i piccoli fans dell’Arzignano invitano i locali a tirare fuori gli attributi.

21′ Gran parata di Festa su colpo di testa ravvicinato di Zanon ma l’arbitro aveva già fermato l’azione per fuorigioco.

19′ Ancora biancorossi in avanti con un diagonale di Fiori (molto attivo finora) respinto in corner.

17′ Il Mantova, un po’ come col Padova, ha colpito alla prima reale occasione della partita. E sempre con Galuppini, al secondo gol stagionale.

16′ Goooooool del Mantovaaaaaaaaaaaaa!!!!! Ha segnato Galuppini, infilando di testa Raina su un perfetto cross tagliato di Fiori.

14′ Possesso palla del Mantova, che però non trova sbocchi in avanti.

12′ Il Mantova si affaccia timidamente in avanti con un cross di Maggioni che non viene raccolto da nessun compagno.

8′ Nulla da segnalare in questi primi minuti. Le squadre si studiano.

Si fanno sentire i tifosi mantovani assiepati nel settore ospiti, mentre in tribuna centrale non è da meno un gruppetto di una trentina di supporter bambini (con tanto di tamburo e megafono) dell’Arzignano.

La partita è iniziata con il calcio d’avvio battuto dai padroni di casa. L’arbitro ha atteso le 18.30 in punto per dare il fischio d’inizio.

Squadre in campo. Arzignano con tradizionale divisa gialla e celeste, Mantova in bianco con banda rossa.

Giornata soleggiata e calda ad Arzignano, terreno in non perfette condizioni. Circa 300 i tifosi biancorossi. Siamo in attesa dell’ingresso in campo delle squadre.