Calcio Prima Categoria – Ferretti: “Curtatone, batti il Porto per essere padrone del tuo destino”

CURTATONE Vincere, per essere padroni del proprio destino: il Curtatone punta al successo in casa del Porto, ormai tranquillo, per agguantare i play out. A quota 31 gli spareggi sarebbero certi, indipendentemente dagli altri risultati, visto che già ora i rossoblù hanno cinque punti di ritardo dalla quintultima in classifica, ovvero la Virtus Manerbio.

«Da parte nostra dobbiamo fare il possibile per centrare il successo – osserva il presidente Paolo Ferretti -, conta solo vincere, dopo la conclusione delle gare dell’ultimo turno della stagione regolare vedremo quale sarà la nostra posizione per affrontare i play out, abbiamo rincorso per ben quindici partite, i ragazzi hanno fatto bene, svolgendo il loro dovere in ogni partita. E’ andata male solo quella col Nuvolera, ma i bresciani sono forti, come l’Union Team. Siamo reduci dal successo con la Verolese e dobbiamo bissarlo col Porto. Siamo pronti a tutto per mantenere la categoria».