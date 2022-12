Calcio Serie C – Bocalon al Mantova: si può fare. Pista Simeri, ma c’è pure il Trento

30 All’improvviso il mercato. Forse neanche troppo all’improvviso. I tempi, infatti, sono maturi. A ridosso del via ufficiale, affiorano i primi rumors attorno a un giro di trattative che però devono ancora entrare nel vivo. Dalle parole si passerà ai fatti a stretto giro. Questo è quello che si augura il tecnico biancorosso, Nicola Corrent, che ha chiesto alla società tempi celeri per arrivare ai rinforzi che serviranno al Mantova per cercare di risalire in fretta la classifica e togliersi dalle sabbie mobili. Il Mantova è cresciuto molto nelle ultime sfide del 2022 e non vuole arrestare questo processo che deve passare per forza di cose anche dal mercato di riparazione. In viale Te c’è la volontà d’intervenire, ma forse c’è anche la consapevolezza che non sempre si riesce a migliorare il roster come si vorrebbe. E’ andata bene lo scorso anno con Monachello, il bomber mancante nel Mantova di oggi. E quindi la dirigenza biancorossa si sta muovendo con relativa cautela, per non sbagliare proprio il colpo che potrebbe dare una svolta alla stagione in corso.

Questo vale sia per i movimenti in entrata che per le uscite. Sul fronte delle possibili entrate, nelle ultime ore si sono fatti i nomi di Bocalon e Simeri. Due operazioni differenti, ma che nel giro di pochi giorni potrebbero intersecarsi, con il Mantova in agguato. Bocalon è in uscita dal Trento. La conferma è arrivata anche da mister Tedino alla ripresa degli allenamenti. La società gialloblù in questo mercato è pronta ad operare in modo massiccio. Per Bocalon non è stato un girone d’andata esaltante: 2 sole reti e poco feeling con la piazza. L’attaccante veneziano da poco è diventato padre e preferirebbe rimanere vicino a casa. Ecco quindi che Mantova potrebbe essere una destinazione molto gradita al giocatore. Ad oggi risulta che non ci sia stato ancora un contatto diretto tra il Mantova e l’entourage del giocatore, ma sicuramente la notizia dell’interessamento sì. Bisognerà capire nei prossimi giorni come (e se) tutto questo si evolverà in una vera e propria trattativa. Anche perchè il giocatore al Trento sembra prenda un ingaggio piuttosto alto.

Poi c’è il fronte Simeri, attualmente in forza al Monopoli del ds Alfio Pelliccioni. Anche in questo caso la trattativa non è ancora scoccata. E nelle ultime ore pare che sul giocatore sia piombato proprio il Trento. Detto questo, il Mantova non molla la presa e fino a quando non si avranno le idee un po’ più chiare nessuno prenderà iniziative avventate. Anche perchè siamo solo all’inizio del mercato e altri nomi potrebbero venir fuori da un momento all’altro. «A far la differenza saranno le motivazioni di chi deve arrivare». Questa l’indicazione principale che è arrivata dal ds Battisti e quindi, fino a quando non ci sarà un dialogo aperto con i diretti interessati, non si potrà mai capire su chi punterà davvero il Mantova.

Poi c’è il capitolo uscite. Sempre più vicino il passo d’addio ufficiale di Rodriguez. Che potrebbe concretizzarsi non necessariamente a ridosso dell’annuncio della nuova punta. Un attaccante arriverà in ogni caso e un giocatore per forza di cose dovrà fare le valigie. Il giocatore spagnolo è il candidato principale a lasciare Mantova. Poi se la società dovesse decidere di piombare su un difensore, anche qui qualcosa potrebbe succedere. Sul taccuino dei possibili partenti potrebbe finire Panizzi, messo fuori lista già ad inizio stagione. In attesa di eventuali conferme, il Mantova si gode Bruno Conti jr che darà nuova linfa al centrocampo.