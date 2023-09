Calcio Serie C: Il Mantova batte anche la Giana e vola in testa alla classifica

GORGONZOLA (Mi) Il Mantova si aggiudica anche la gara di Gorgonzola per 2-0. Giana Erminio abbattuta solo negli ultimi 20′ grazie alle reti di Radaelli e Mensah. Con il pareggio tra Virtus Verona e Vicenza, il Mantova è primo a pari punti con Virtus e Padova. Domenica arriva l’Albinoleffe.

GIANA ERMINIO (3-5-2): Zacchi; Previtali (56′ Caferri), Ferrante, Minotti; Lamesta (66′ Piazza), Franzoni, Marotta (86′ Perna), Ballabio, Gropelli; Fumagalli (66′ Barzotti), Verde (66′ Fall). A disp.: Pirola, Magni, Pinto, Francolini, Messaggi, Gotti. All.: Chiappella.

MANTOVA (4-3-3): Festa; Maggioni (83′ Radaelli), Brignani, Redolfi, Panizzi; Bani (66′ Muroni), Burrai, Wieser (75′ Giacomelli); Galuppini (66′ Bragantini), Debenedetti (75′ Fiori), Mensah. A disp.: Sonzogni, Celesia, Cavalli, Suagher, Trimboli, Napoli, Argint, Castellani. All.: Possanzini.

ARBITRO: Erminio Cerbasi di Arezzo (assistenti: Tesi di Lucca e Mambelli di Cesena).

RETI: 85′ Radaelli. 89′ Mensah.

NOTE: Ammoniti: Fumagalli, Previtali, Minotti, Ferrante, Napoli, Radaelli. Calci d’angolo: 2-3. recupero: 0’+5′.

Secondo tempo

90’+5′ Finisce qui la gara.

90′ L’arbitro assegna 5′ di recupero.

89′ Raddoppia il Mantova: Mensah di testa chiude la gara. Azione nata dalla galoppata di Fiori sulla destra, si accentra e calcia. Palla che viene deviata da Zacchi sulla traversa e poi Mensah devia di testa.

85′ GOLLLLL DEL MANTOVAAAA!!!!!!!!!!!!!! La sblocca il neo entrato Radaelli. Bragantini per Mensah che la crossa in area e Radaelli con il piattone destro fa esplodere di gioia i tifosi virgiliani.

83′ Ultimo cambio per il Mantova: dentro Radaelli e fuori Maggioni.

82′ Mantova in avanti: prima con Maggioni e poi con Bragantini, ma Zacchi è una saracinesca.

81′ Niente da fare per i biancorossi che non riescono a trovare la rete.

75′ Altro doppio cambio per Possanzini: fuori Wieser e Debenedetti per Giacomelli e Fiori.

74′ Colpo di testa di Barzotti sul primo palo. Festa c’è.

66′ Doppio cambio per il Mantova: fuori Bani e Galuppini per Muroni e Bragantini.

64′ Mantova che spinge sulle fasce, ma non riesce a far male. Si è visto poco Debenedetti che non riesce ad incidere.

54′ Ci prova Maggioni con un tiro da limite area che non si abbassa.

52′ Burrai su punizione la mette in area per Brignani che non riesce a schiacciare.

51′ Sforbiciata di Verde e Festa para.

49′ Traversone dalla destra di Maggioni e palla in area. Carambola con Wieser che tenta la conclusione che viene rimpallata.

46′ Inizia la ripresa. Calcio d’inizio battuto dai padroni di casa.

Primo tempo

45′ L’arbitro non assegna il recupero. A tra poco per la ripresa.

43′ Conclusione rasoterra sul primo palo di Burrai. Zacchi c’è e para.

40′ Altra doppia occasione per la Giana: prima con Lamesta che calcia addosso a Festa e poi sulla respinta Fumagalli calcia incredibilmente fuori.

38′ Ci prova Debenedetti in torsione su assist dalla destra di Maggioni. Palla sopra la traversa.

36′ Mantova in difficoltà: Verde arriva a limite area, ma si incarta e spreca una buona occasione.

32′ Doppia occasione per la Giana: prima Ballabio murato e poi Franzoni scheggia il palo.

30′ Alla mezz’ora i padroni di casa hanno i 2/3 della difesa ammoniti.

27′ Partita che non si accende. Mantova in controllo, ma non riesce a sfondare.

19′ Ci prova Verde a limite area. Con il destro manda la palla in tribuna.

16′ Primo corner a favore del Mantova. Sugli sviluppi palla che viene recuperata dai milanesi.

12′ Ritmi blandi dopo un paio di occasioni per parte. Mantova che controlla il possesso palla.

6′ Galuppini riceve palla e tenta il tiro a giro che finisce alto.

4′ Mantova vicino al gol: assist di Mensah su tiro di Bani. Palla vicina all’incrocio.

3′ Rispondono i padroni di casa con una conclusione sbilenca di Fumagalli.

2′ Ci prova Burrai con un lancio fuori misura per Debenedetti. Palla che Zacchi spara via senza fronzoli.

1′ Calcio d’inizio battuto dal Mantova.

Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Giana Erminio in divisa biancoceleste. Mantova in divisa rossa.