Calcio Serie C – Il centrocampista De Francesco primo tassello del nuovo Mantova

MANTOVA Comincia finalmente a prendere forma l’organico del Mantova di Nicola Corrent. Il ds Alessandro Battisti ha chiuso l’accordo per il trasferimento in biancorosso del centrocampista Alberto De Francesco. Romano, classe 1994, cresciuto nel vivaio della Lazio, De Francesco può vantare una ventina di presenze in Serie B ed oltre 200 partite in C. Ha vestito le maglie di Ischia, L’Aquila (con Battisti ds), Reggina, Spezia e Avellino. Nel club irpino ha militato nelle ultime due stagioni. Nello scorso campionato ha totalizzato 28 presenze (11 da titolare) con 2 gol all’attivo. De Francesco, molto apprezzato da Battisti, era in cima alla lista degli obiettivi. Il suo nome ha cominciato a circolare una decina di giorni fa. Il tempo di definire i dettagli e ieri è arrivato il nero su bianco. Oggi dovrebbe essere presentato.

L’altra notizia di giornata è la conferma del 20enne attaccante Manuel Fontana, che ha sottoscritto il suo primo contratto professionistico. Lo scorso anno Fontana (lanciato da Galderisi) totalizzò 11 presenze, tutte da subentrato, mettendosi più di una volta in luce.

Calma piatta sugli altri fronti. Non si registrano novità su Gaetano Monachello e nemmeno sulla sua più quotata alternativa, Marco Tumminello. Idem sul rinnovo del prestito di Pilati, sulla trattativa per il difensore centrale Iotti e sull’eventuale suggestivo ritorno di Floriano. In compenso si attende solo l’annuncio per Andrea Ceresoli (2003), terzino sinistro dell’Atalanta. Avanti piano, ma avanti.