Voleva farsi bello. Ladro di cosmetici arrestato dai carabinieri per rapina

MANTOVA I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Mantova – Sezione Radiomobile hanno arrestato nella giornata di ieri E.B., classe 78 del Marocco, per il reato di rapina impropria e lesioni.

Era l’orario di chiusura del Centro Commerciale La Favorita, di via Beccaria, quando sul 112 è giunta la richiesta di aiuto della vigilanza per un cittadino straniero che, vistosi scoperto del furto appena consumato, ingaggiava una colluttazione con il personale preposto alla sicurezza. I militari, giunti tempestivamente sul posto, hanno così dato man forte alla guardia giurata di turno e riportato la situazione alla calma.

Il malvivente, per non dare nell’occhio, aveva poco prima regolarmente acquistato alcuni generi alimentari ma è stato tradito dai dispositivi antitaccheggio. Nonostante l’invito a fermarsi, l’uomo ha preferito invece tentare la fuga scagliando l’addetto alla vigilanza a terra che però non ha mollato la presa.

La successiva perquisizione personale consentiva di trovare, occultati in uno zaino e tra i vestiti, otto confezioni di ricariche per rasoio, sei confezioni di creme antirughe, due dentifrici ed un profumo, il tutto per un valore totale di oltre 250 euro.

Tutti gli sono stati restituiti al legittimo proprietario.

La guardia giurata invece è dovuta ricorrere alle cure mediche dell’ospedale cittadino ricevendo cinque giorni di prognosi.

Lo stesso soggetto era stato denunciato lo scorso ottobre, sempre dalla Sezione Radiomobile, per furto in esercizio commerciale. Attualmente si trova in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida davanti al Giudice per le Indagini Preliminari di Mantova.