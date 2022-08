Calcio serie C – Il mercato ha acceso la rincorsa ai play off. Mantova, sei pronto?

Mantova Dire a questo punto dell’estate come finirà il prossimo campionato è impossibile e nessuno ha la sfera di cristallo. E’ giusto puntualizzare però, e non per mettere le mani avanti, che per arrivare ai playoff (obiettivo dichiarato dalla società) ci sarà da sudare parecchio. Per il Mantova, senza riuscirci, lo è stato lo scorso anno e lo sarà ancora di più quest’anno. Il Girone A è stato definito come una sorta di B2, con società importanti che cercheranno di riemergere subito. Vicenza, Pordenone e FeralpiSalò si giocheranno il primo posto. Sono loro le regine del mercato e quelle che quasi sicuramente si giocheranno la vittoria finale. Un gradino più sotto il Padova che si è leggermente ridimensionato, ma che resta sempre una squadra di rango. Poi per gli ultimi 6-7 posti a disposizione sarà davvero un terno al lotto. Il Mantova oggi ha le caratteristiche per rientrare in questa lotta? E’ giusto riconoscere, che rispetto alla passata stagione, per quello visto fino a questo momento, la squadra è certamente più attrezzata. Soprattutto in mezzo al campo. Non mancano comunque le incognite. Tra i pali, Chiorra dovrà fare in fretta per dimostrare le sue qualità. In difesa è necessario aggiungere un punto di riferimento e questo rientra nelle volontà della società. Esperienza che non manca nemmeno a centrocampo con gli inserimenti di Procaccio, che si era messo in luce da avversario, e De Francesco, giocatore tutto da scoprire. E poi in attacco non è cambiato molto rispetto all’anno scorso con Guccione e Monachello, che dovranno fare la differenza. Basteranno? Qualcosa manca, ma il Mantova farà affidamento anche sulla voglia di emergere di Yeboah, Fontana e Paudice, che ha sulle spalle un anno di rodaggio. Senza dimenticare mister Corrent. Tecnico alla sua prima vera esperienza, ma con tanto carattere da trasmettere alla squadra e ai giovani che saranno protagonisti. Poi ci sono le avversarie. Anche quest’anno le antagoniste potrebbero essere ancora Trento, Piacenza e Virtus Verona. I tre club hanno fatto un mercato sontuoso e sono pronte a giocarsela con il Mantova per il decimo posto. Poi occhio al Novara che si è attrezzato per fare un campionato di vertice. Inoltre non deve mancare una buona dose di fortuna, che lo scorso anno invece è mancata. Ma anche quella bisogna guadagnarsela.

Tommaso Bellini