Podismo – Torna la tradizionale corsa alle Grazie di Ferragosto

Mantova In occasione della antichissima Fiera delle Grazie 2022, ritorna la tradizionale corsa e camminata alle Grazie di Ferragosto organizzata dall Uisp di Mantova, con una formula nuova. Il ritrovo, a partire dalle ore 5, sarà a Belfiore nei pressi del monumento ai Martiri. La partenza verrà data alle 5.25 e, come di consueto, si correrà a ritmo lento tutti insieme. Ma l’iniziativa è aperta anche a tutti coloro che cammineranno e partiranno sia da Belfiore che da qualsiasi luogo e a qualsiasi ora. L’importante sarà indossare la maglietta che è in distribuzione fino ad esaurimento presso l’Emporio del Fitness di Viale Fiume 2; oppure presso la reception della Canottieri Mincio. La maglietta certifica l’adesione ad una raccolta fondi a favore dell’associazione Club Virgiliano, Protezione Civile di San Giorgio. E la marcia vuole ricordare Angelo Bonfietti, un emblema del volontariato mantovano che tanto ha fatto per i servizi sociali del nostro territorio e sempre in prima linea nell’organizzazione di questa iniziativa. All’arrivo tutti in posa per la tradizionale foto sul sagrato del Santuario.