Mostra del giocattolo, il Comune di Canneto pensa in grande

CANNETO – L’assessore alla cultura del paese dei vivai Gianluca Bottarelli è già al lavoro in questi giorni per l’organizzazione della 31esima edizione della “Borsa scambio del giocattolo d’epoca e di modernariato” che si terrà domenica primo ottobre in piazza Gramsci dalle 9 alle 18.

«La manifestazione – spiega l’assessore Bottarelli -, da sempre molto partecipata e sentita sia dalla cittadinanza che dagli espositori e dagli avventori provenienti da tutta Italia, è un appuntamento importante sia per gli appassionati di collezionismo, sia per i cannetesi che, grazie a questo evento, riscoprono la tradizione e la storia economica locale legata alla produzione di bambole e giocattoli».

La storica kermesse, che vedrà la partecipazione di numerosi espositori italiani e stranieri, oltre che di editori specializzati, riproporrà la consueta e variopinta esposizione di giocattoli, sempre diversi, curiosi e ricercati: bambole d’ogni tempo e materiale – in biscuit, feltro, cartapesta, celluloide, stoffa, composizione, latta e polistirolo, sino al moderno vinile – cavalli a dondolo, costruzioni in legno, strumenti musicali, piccoli mobili, servizi di piatti e vasellame in ceramica, automezzi, puzzle, figurini in piombo, giocattoli in latta prodotti in serie limitata e favolosi trenini d’inizio Novecento.

Non mancheranno neppure le bambole d’artista contemporanee, pezzi unici o edizioni limitate originali, realizzate con le tecniche e i materiali più disparati.

Come noto, quello della realizzazione di giocattoli e bambole è un settore che nei decenni scorsi era particolarmente sviluppato a Canneto, dove era nato un vero e proprio distretto del giocattolo: azienda più nota del settore, la Furga.

Info ed iscrizioni al numero telefonico 0376-717010, all’ indirizzi e-mail: borsascambio@comune.canneto.mn.it e sulla pagina facebook “Borsa scambio – Canneto sull’Oglio”.