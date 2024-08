Al Trofeo Noci ben 10 equipaggi mantovani in gara

Sono dieci gli equipaggi con i piloti mantovani in gara al Trofeo Noci Motor Classic che si corre sabato p.v. 31 agosto. Questa manifestazione di Regolarità Classica per Auto Storiche, giunta alla sua decima edizione con partenza e arrivo da Robecco d’Oglio (Cr), si snoda su un percorso di 140 Km, tra il territorio cremonese e bresciano.

Questa edizione del decennale si arricchisce di una insolita “Combinata”, ovvero la competizione in auto e una prova di tiro dove i neofiti possono misurarsi con il supporto di istruttori di tiro (Fitav), nella Concaverde di Lonato.

A questa manifestazione, la prima dopo la pausa ferragostana, si sono iscritti a partire 75 equipaggi con vetture storiche immatricolate fra gli Anni ’20 e 1989. Un arco di tempo di sei decenni con modelli che racchiudono in parte la storia della produzione automobilistica. Le vetture anteguerra iscritte sono una decina dove spiccano una Amilcar CGSS (1926) una OM 665 Superba (1929).

Alla decima edizione del Trofeo Noci si cimenteranno ben nove equipaggi con driver o co-driver mantovani con la Scuderia Amams Tazio Nuvolari, tra le più rappresentate. Ecco i virgiliani in gara: N° 8 Torri-Vagliani su A112 (1973) equipaggio femminile, N° 19 Nobis-Caneo su Fiat 1500 6C (1936), Vicenzi-Vincenzi su Fiat 1100/103 (1953), N° 24 Serravalle-Monici Giulietta Spider (1958), N° 27 Facchini-Olivetti su AR 2000 Spider (1973), N° 30 Gatta-Piccinelli su Amilcar CGSS (1926), N° 40 Atti-Atti su Mini Cooper (1972), N° 42 Capra-Spagnoli su MG PB (1935), N° 46 Morbio-Rinaldi su Fiat 514 MM (1931) e Piccioni-Piccioni su Triumph TR3 (1962).

Alla competizione partecipa il “mitico” pilota Arturo Merzario, che sarà alla guida dell’esemplare Ferrari 225 S Spider Vignale del 1952, che ha partecipato alla recente Mille Miglia.

La gara si preannuncia interessante perché ci sono in gara ben 10 Super Top driver, tra cui Turelli-Turelli, Fontanella-Bardelli e Riboldi-Riboldi. Anche i piloti virgiliani hanno le carte in regola per ambire a un risultato di prestigio. (A.F.)