Tennis tavolo A1 maschile – L’Alfa Food Bagnolese chiude il mercato con de Las Heras

Bagnolo San Vito In vista dell’imminente nuova stagione, l’Alfa Food Bagnolese si regala il secondo straniero e punta forte sul giovane Rafael de Las Heras. Nato in Spagna nel 1999, sinistro e gioco d’attacco, ha vinto l’anno scorso il titolo assoluto di Spagna e ha militato nel Sant’Espedito Napoli. Questo il suo curriculum sportivo: campione nazionale spagnolo 2024, campione nazionale di doppio Under 23 nel 2022 e vicecampione nazionale di doppio l’anno successivo. Nella classifica mondiale è al numero 288.

Rafael, raccontaci dove hai giocato la scorsa stagione…

«Ho giocato nel primo campionato spagnolo (San Sebastián de los Reyes) e in quello italiano (Sant’Espedito Napoli). Sono molto felice di ripetere l’esperienza in Italia e voglio dare il massimo per la mia nuova squadra».

L’Alfa Food Bagnolese ha puntato molto sul tuo ingaggio. Cosa ti ha spinto a scegliere questa società?

«Se devo dire una cosa, è il buon feeling tra me e il club. Mi sono sentito molto a mio agio con loro ed è stato davvero facile concludere l’affare».

Conoscevi la società Bagnolese? Lo sai che vuole fare un buon campionato nella massima serie?

«Ho seguito alcune partite l’anno scorso e sono felice che sia un club molto ambizioso e voglia creare un progetto sportivo per arrivare in vetta alla Serie A1».

La società ha costruito una squadra con un mix di giovani, anche se già affermati, ed esperti (Piccolin, Sanchi, Leonardo Mutti e Provost). Sei contento di farne parte? Conosci già i tuoi nuovi compagni di squadra?

«Sono molto felice di avere questo mix in squadra. L’esperienza fa bene nei momenti importanti e l’energia giovane serve per lottare sempre e non rilassarsi. Conosco molto bene Provost, Sanchi e Piccolin. Con Leonardo Mutti ho parlato poco, ma sarà facile andare d’accordo con lui, quindi sono molto contento dei miei nuovi compagni».

Cosa prometti alla tifoseria della Alfa Food Bagnolese?

«Prometto che lotteremo per essere tra le prime tre squadre del campionato e dimostreremo ai tifosi il nostro valore. A presto!».