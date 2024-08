Ciclismo – Gli U23 mantovani in gara a Carnago. Domenica Monister di scena in Toscana e i Giovanissimi alla Coppetta d’Oro

Mantova Ad aprire il nuovo fine settimana agonistico saranno gli Under 23 ed elite, oggi schierati sulla linea di partenza della competizione di rilievo nazionale che si terrà a Carnago (Va), vale a dire il Gp Industria, Commercio e Artigianato. A questa gara, che prenderà il via alle ore 13 e si terrà su un tracciato di 170 km, parteciperanno Stefano Leali della Zalf Fior, Gianluca Cordioli della Trevigiani, Riccardo Grazioli della Garlaschese, Tommaso Marocchi del Sissio Team e Pietro Tarocco del Pedale Scaligero. Domani l’Under 23 Angelo Monister del Team Mbh Colpak sarà al via della gara nazionale Gp Industria del Cuoio e delle Pelli che si terrà a Santa Croce sull’Arno. Sulla scena saliranno poi le altre categorie, dai Giovanissimi agli Juniores. Partendo dai baby, la manifestazione di punta della giornata sarà la Coppetta d’Oro, una sorta di campionato italiano di categoria, che si svolgerà, con la partecipazione di circa 500 atleti ed atlete, a Borgo Valsugana (Tn). Per i colori mantovani vi saranno i portacolori del Ciclo Club 77, dello Sporteven, del Mincio Chiese e dell’Allgor Tatobike. A Concesio (Bs), salendo di categoria, gareggeranno gli Esordienti del Mincio Chiese, del Gioca in bici Oglio Po, della Feralpi Monteclarense e della Mazzano. Restando in questa categoria, ma parlando al femminile, il palcoscenico sul quale si esibiranno le Esordienti mantovane del Gioca in bici Oglio Po e della Mazzano sarà la competizione in programma a Castelfranco Emilia (Mo). In questa cittadina modenese saranno impegnate anche le Allieve sempre del team casalasco e Maria Acuti del Vc Sovico. In ambito maschile i ragazzi diretti da Marco Bertoletti e quelli dell’Aspiratori Otelli punteranno sul test in programma a Fornovo San Giovanni (Bg). La panoramica degli impegni domenicali si completa con gli Huniores mantovani del Team Giorgi e della Biesse Carrera che parteciperanno alla competizione a Palazzolo sull’Oglio (Bs). A Medole intanto si terrà la Southgardabike, gara di mtb sotto l’egida dell’Aics.