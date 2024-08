“Settembre in Musica”, rassegna culturale-musicale in programma a Castel d’Ario il 7, 13, 21 e 28 settembre

CASTEL D’ARIO – Una rassegna musicale di vario orientamento artistico, un incontro tra la musica d’autore, contemporanea, classica e popolare senza confini di genere ed espressione ma di qualità. La conferenza di presentazione di “Settembre in Musica”, in programma il 7, 13, 21 e 28 settembre all’interno del Castello di Castel d’Ario (inizio sempre alle 20.45), si è svolta ieri mattina nella sala di Palazzo Pretorio, che ospiterà, tra l’altro, due delle esibizioni in programma. A fare gli onori di casa il sindaco Daniela Castro, la vice Mara Spanevello e l’assessore esterno Matteo Vincenzi, che ha personalmente curato il cartellone degli eventi. Presenti anche alcuni dei protagonisti della rassegna, ovvero Eva Impellizzeri (Evequartett), Giuliana Bergamaschi (Quadri d’autore), Ester Scarpa e David Cremoni (Soundtrack) e Stefano Guernelli, Maurizio Giovanelli e Massimo Saccani (Brigata Corale 3 Laghi). «Un’iniziativa di cui andiamo particolarmente orgogliosi, in quanto il cartellone di “Settembre in Musica” coprirà tutti i fine settimana del mese, che, oltre ai quattro eventi in programma, prevede per il giorno 20 anche il passaggio del prestigioso Gran Premio Nuvolari e per il 22 l’esibizione del coro Auser locale “Roberto Modena”. Quindi, dopo le feste delle varie associazioni e la Fiera d’Agosto curata dalla Pro Loco, l’amministrazione comunale ha inteso prolungare l’estate con appuntamenti nel segno della socialità, che in questo caso metterà al centro la cultura musicale», ha detto il sindaco Daniela Castro. «La rassegna celebra la musica, che costituisce non solo una delle forme d’arte più belle ma anche un mezzo espressivo potente che accompagna la vita di uomini e donne fin dalla notte dei tempi – aggiunge l’assessore Matteo Vincenzi -. Attraverso la selezione degli artisti e dei loro repertori, questa rassegna si premura mantenere viva la tradizione musicale nelle sue sfaccettature. Saranno quattro sere in cui lo spettatore “vivrà” altrettanti viaggi musicali, uno diverso dall’altro ma tutti accumunati dalle emozioni che sapranno regalare. Nel contesto di un evento, cantanti e musicisti non solo intrattengono con le loro performance, ma hanno anche la facoltà di instaurare un’atmosfera accogliente e piacevole. Ecco, gli artisti scelti per questa rassegna, unitamente alla location, sono certo che conquisteranno il pubblico grazie all’armonia che si creerà tra le parole e i virtuosismi musicali».

Il programma completo: