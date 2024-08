Ancora furti: scassinato il poliambulatorio “Hostilia Medica”

OSTIGLIA Ancora ladri in azione nella Bassa, ancora una volta un furto dove i danni cagionati all’edificio sono maggiori dell’importo del bottino, e ancora una volta che si diffonde un senso di impotenza nella cittadinanza: questa volta a essere colpito è stato il poliambulatorio “Hostilia Medica”. La dinamica del furto lascia intendere che i ladri abbiano compiuto un vero e proprio appostamento per attendere che il titolare si allontanasse dall’esercizio.

Poco prima delle 21 di mercoledì sera infatti, il titolare di “Hostilia Medica” aveva lasciato temporaneamente l’esercizio per cenare a casa, per poi rientrare per concludere alcuni lavori d’ufficio: un tempo di poco più di 40 minuti che sono bastati ai ladri per entrare in azione. Dopo avere scassinato una porta sul retro, i malviventi sono andati decisi alla cassa del poliambulatorio dove hanno sottratto alcune centinaia di euro che si trovavano lì come fondo cassa: un bottino comunque decisamente magro rispetto a quelle che erano le aspettative della banda, dato che per realizzare un colpo del genere è facile pensare che siano entrati in azione almeno due individui mentre un terzo restava all’esterno fungendo da “palo”. Il titolare ci ha confermato che oggi presenterà denuncia formale ai carabinieri e che, poco dopo il furto, ha ricevuto la solidarietà da parte del sindaco Luciano Barberio. Resta lo sconcerto per un fatto che rappresenta l’ennesimo episodio di criminalità avvenuto nella cittadina ostigliese.