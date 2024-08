Calcio 3a Categoria – Il nuovo Sustinente si rinforza con tre elementi del Nogara e investe sui Primi Calci

Sustinente Al bar Piper giardino estivo di Sustinente è stata presentata la nuova società di calcio SS Sustinente. Questa società nasce il 1 luglio 2024 per volontà del sindaco Michele Bertolini e di 12 persone appassionate di calcio Il presidente è Sandro Bressan. Queste le altre cariche: vice presidente Daniele Sermidi; segretario Simone Morandini; direttore sportivo Franco Regattieri; consiglieri Sergio Pinzetta, Omero Gelati, Massimo Garatti, Massimo Artoni, Fabrizio Salvarani, Luciano Tinti, Giancarlo Regattieri; responsabile per la gestione del Centro sportivo Amedeo Grisanti.

La guida della prima squadra e stata affidata all’allenatore Ivan Calzolari con il supporto di Gabriele sternieri e del ds Regattieri. La società ha iscritto la squadra al campionato di Terza categoria. Il debutto è fissato per domenica 8 settembre in casa contro la Mantovana. Gli ultimi acquisti del mercato vengono dal Nogara e sono: Diego Nosè, Michael Marcomini e Luca Mantovanelli.

La società, oltre alla prima squadra, dispone di un settore di Primi Calci seguiti da: Alessandro Roveri, Emanuele Gelati, Massimo Garatti, Sergio Brunelli e Giuseppe Fattore.

L’obiettivo dichiarato dalla società è di ridare al calcio sustinentese un’identità in linea con il passato.