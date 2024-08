Atletica – Libertas in evidenza nella gara di Cles, Pinotti si migliora nei 100. Emily Meneghinello ok al raduno

Mantova Prima gara, il weekend scorso, della seconda parte della stagione a Cles per una quindicina di atleti Libertas, seguiti dai tecnici Attene e Torresani. Hanno rimesso le scarpette chiodate, pur sapendo che i risultati avrebbero risentito delle vacanze. Si migliora in ogni modo nei m.100 Edoardo Pinotti, vincendo la sua serie in 11’’71. Lo junior Rondini tra gli Assoluti è 2° nel giavellotto con m.41.45. Savaia e Allali corrono in 2’09’’07 e 2’09’’53 i m.800 per velocizzare in attesa di gare più lunghe. Allali andrà al raduno regionale a Zogno con i migliori mezzofondisti allievi. Tra i Cadetti è 6° Oscar Torresani nei 1200 siepi in 4’09’’91 e 6° anche Filippo Tosi nei 100 ostacoli in 16’’08. La cadetta Emily Meneghinello prova i 1200 siepi in 4’29’’71 ma preferisce le distanze più corte come i 300 per i quali, avendo fatto il limite per gli Italiani, ha partecipato al raduno regionale a Clusone. La velocista Giulia Scansani è quinta nei m.80 in 10’’96 su una quarantina di concorrenti. Tra le ragazze, nei m.60 ostacoli, Maddalena Gola è in testa fino al penultimo ostacolo, che urta col ginocchio, e scomponendosi finisce quarta ma col personale di 10’’13. Piccolo personale anche per Najiri Quagliarella in 11’’63. Nei 1000 Sandro Torresani scende sotto i 4’ e Gaia Guerresi li corre in 4’07’’24.