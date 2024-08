“Festival del benessere in natura nel Parco del Mincio” è la nuova rassegna inclusiva realizzata dal Parco del Mincio con il sostegno di Regione Lombardia, finalizzata a valorizzare i benefici fisici e psicologici che derivano dal contatto con la natura.

Navigazioni ed escursioni sull’acqua, pratiche yoga e di rilassamento, laboratori dedicati al benessere ed eventi senza barriere scandiscono il programma della rassegna, che si svolgerà dal 31 agosto al 6 ottobre in luoghi emblematici del Lago Superiore e della Riserva naturale Valli del Mincio. Tutte le attività sono a partecipazione gratuita, con prenotazione obbligatoria dove richiesta.

“I luoghi ricchi dal punto di vista naturalistico migliorano la qualità della vita e rappresentano un fattore che condiziona positivamente la salute e il benessere” commenta il Presidente del Parco del Mincio Maurizio Pellizzer “il nostro impegno è quello di tutelare e valorizzare queste funzioni ecosistemiche e di renderle accessibili al maggior numero di persone possibile”.

Il programma entra nel vivo sabato 31 agosto con “Onde di inclusione in SUP” (ore 16:00), attività di stand up paddle sul Lago Superiore e nelle Valli del Mincio, rivolta ai giovani e giovanissimi (dagli 8 ai 30 anni), con e senza disabilità, sia principianti che esperti, con il supporto di istruttori esperti (informazioni e adesioni www.whatsupmantova.it).

“Tutti in natura” e “Natura che accoglie”, in programma rispettivamente venerdì 6 settembre e mercoledì 2 ottobre, sono navigazioni guidate naturalistiche che coinvolgeranno persone con diversi gradi di disabilità, per favorire emozioni, armonia e benessere, realizzate in collaborazione con Associazione Aurora, ANFFAS – Atelier del fare e le guide certificate di Alkemica (informazioni: www.alkemicaonline.it).

Si svolgerà nella cornice di Fondo Mincio, a Rivalta, la sesta edizione del Festival Olistico, in programma domenica 29 settembre dalle 9:00 alle 19:00, una giornata inclusiva interamente dedicata alle discipline bio-naturali, pratiche di rilassamento, tecniche di massaggio, arti e arti-terapie, alimentazione naturale, conferenze e laboratori dedicati al benessere, con la possibilità di partecipare a percorsi didattici e visite al Museo etnografico dei mestieri del fiume (programma: www.festivalolistico.eu).

Domenica 6 ottobre, con inizio alle ore 10:00 e ritrovo a Borgo Angeli, si terrà “Dove sono i coccodrilli?” escursione storico-naturalistica in stand up paddle condotta da Giacomo Cecchin, giornalista, guida turistica e blogger, che esplorerà le Valli del Mincio narrando il rapporto tra Mantova e i coccodrilli, un binomio che inizia nel passato ma che ancora esiste per gli amanti del genere, testimoniato dagli esemplari conservati nel Santuario delle Grazie e nel Museo di Palazzo d’Arco (informazioni e adesioni: www.whatsupmantova.it).