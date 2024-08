Roverbella, un settembre denso di iniziative

Roverbella Con l’inaugurazione della nuova ludoteca allestita dal Comune di Roverbella nelle aule dell’ex scuola di Castiglione Mantovano aprirà i battenti l’edizione 2024 del Settembre Roverbllese,

La cerimonia del taglio del nastro avverrà alle 10.45 mentre alle 15.30 saranno proposti nel medesimo contesto giochi e intrattenimento per tutti, questo grazie all’impegno dell’Associazione “Giochiamo Insieme”.

Nel fine settimana successivo, vale a dire il 7 e 8 settembre, si entrerà nel vivo delle manifestazioni con il weekend della Notte Bianca in centro a Roverbella. Sabato dalle 10,30 all’1 apertura degli stand gastronomici allestiti in via Custoza; alle 18.30 in piazza Cavour invece si terrà lo spettacolo “Clowndestino” di e con Jean Pierre Bianco in arte Pass Pass dalle 18.30 alle 20.30 si terrà sempre in via Custoza l’apericena musicale con protagonista la musica proposta dal dj Deca. In sala consiliare dalle 19 alle 23 sarà possibile ammirare gli oggetti inseriti nell’esposizione di modellismo e collezionismo. La prima parte della Notte Rosa Roverbellese si concluderà con il dj set dal titolo “Remember Jackie ‘O” proposto in via Custoza e con protagonisti i Dj Tony Caranci, Stefano Burra ed il vocalist Matteo Cicala.

La domenica dalle 10 alle 20 i riflettori saranno posti sull’Antica Fiera di San Gregorio Magno, patrono del capoluogo roverbellese, con una ricca offerta di proposte che vanno dall’enogastronomia ad una esposizione di modellismo, da uno spazio per la Biblioteca per libri per bambini ad un intrattenimento musicale grazie a Gianni Day, Rocco Dj e Stefano Burra. La sera del 7 settembre in piazza Cavour ci sarà uno spettacolo per bambini e per le famiglie mentre l’8 settembre alle 21,00 ci sarà il concerto con la presenza dell’orchestra della Rai promosso dal Maestro Davide Foroni e dalla Scuola di Musica di Roverbella. Durante la settimana del santo patrono il 5 e 6 settembre si svolgerà presso il Campo Sportivo “Umberto Ferrari” di Roverbella il Torneo San Gregorio che per questa edizione ospiterà su due sere tre Memorial calcistici per ricordare il commercialista ed ex sindaco Giampaolo Tosoni, l’allenatore della Roverbellese Giorgio Casari e Roberto “Manga” Manganotti dell’associazione La Combriccola.