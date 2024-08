Powerchair Hockey – Macron Warriors: Leo Catania e Jignea in ritiro con gli Azzurri in vista dei Campionati Europei

Sabbioneta L’appuntamento con il Campionato Europeo di Powerchair Hockey 2024, in programma a Musholm in Danimarca dal 21 al 27 ottobre, si fa sempre più vicino e la Nazionale azzurra continua la preparazione in vista di questo prestigioso evento. A vestire la maglia azzurra a anche due atleti dei Macron Warriors Sabbioneta: Leonardo Catania e Ion Jignea. I due ‘guerrieri’ rossoblù, insieme agli altri giocatori convocati dal CT azzurro Massimo della Torre, partecipano al raduno organizzato dalla FIPPS a Mestre, nella palestra Terraglio (“casa” dei Black Lions Venezia) fino a domani. Si tratta del penultimo raduno, un altro è previsto a fine settembre, prima della trasferta in Danimarca. L’Italia è inserita nel gruppo B insieme a Belgio, Finlandia e Danimarca. Gli azzurri faranno il loro esordio il 24 ottobre, alla mattina contro la Finlandia e nel pomeriggio contro il Belgio. Il giorno successivo è in programma la sfida contro i padroni di casa della Danimarca. Mancano quasi due mesi al 2024 European Champioship Powerchair Hockey, ma tutti i giocatori sono concentrati verso quell’obbiettivo così come lo sono Leonardo e Ion. «Siamo pronti a metterci a disposizione dell’allenatore per prepararci al meglio. Vogliamo dire la nostra a Musholm”, sono le parole di Leonardo Catania. «Abbiamo lavorato tanto e sappiamo che possiamo confrontarci con ogni avversario. Ogni raduno ci permette di affinare i meccanismi di gioco e l’affiatamento tra tutti noi», ha aggiunto Ion Jignea. Felice e orgoglioso anche Fabio Merlino, presidente e coach dei Campioni d’Italia: «Vedere i miei ragazzi vestire la maglia azzurra è una grande gioia e lo è anche per tutti i loro compagni dei Macron Warriors che li sostengono e tifano per loro».