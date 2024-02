Calcio serie C – In 200 al “Moccagatta”. Con la Pro Patria biglietti a 5 euro in tutti i settori

Mantova Sono circa 200 i tifosi virgiliani che questa sera saranno presenti allo stadio “Moccagatta” per assistere ad Alessandria-Mantova. Una cifra importante visto che si gioca in un orario assurdo (20.45) di un giorno feriale. Sarà presente il Ccmc, che partirà con un pullman, tante auto al seguito e una nutrita rappresentanza di ultras della Curva Te.

La società, intanto, pensa già al prossimo impegno casalingo e chiama a raccolta i tifosi al “Martelli”: in occasione del match di sabato prossimo (alle 18.30) contro la Pro Patria, l’Aciemme ha deciso di istituire il prezzo unico di 5 euro in tutti i settori, senza distinzioni tra interi e ridotti. La prevendita, fanno sapere da Viale Te, è momentaneamente bloccata, ma riprenderà stamane dalle ore 10. Chi avesse già acquistato un tagliando singolo per la partita in oggetto, potrà ottenere dalla società un buono pari alla differenza del biglietto. Un’occasione da sfruttare per spingere la squadra biancorossa in un match delicato.