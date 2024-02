Ciclismo giovani – Mincio Chiese, successo per il primo collegiale

Mantova Si è concluso ieri tra l’entusiasmo generale il primo ritiro collegiale in vista del Mincio Chiese. Esperienza svoltasi alla Foresteria del Campo Canoa, e che ha avuto come protagonisti sia i portacolori della compagine Esordienti sia quelli della prima squadra ovvero gli Allievi. Con loro vi erano pure i rispettivi direttori sportivi, Marco Bertoletti per gli Allievi e Paolo Armanini e Stefano Battisti per gli Esordienti, e i componenti dello staff tecnico. Nel corso del ritiro si è posta grande attenzione non solo alla sezione degli allenamenti, bensì anche altri aspetti inerenti l’attività sportiva. Per quanto concerne la conoscenza approfondita della bici, significativa la lezione tenuta dall’esperto Fausto Ferrari della Ciclofficina Errante. Per la parte dell’alimentazione importanti suggerimenti sono giunti dalla dottoressa Alessia Guidi. Infine sul versante della forza mentale e della concentrazione fondamentali i suggerimenti proposti dalla dott. Guendalina Brizzolari. (b)