Calcio Serie C – Iscrizione entro il 22 giugno: Mantova al lavoro

Mantova La squadra biancorossa continua ad allenarsi, divertendosi allo stadio tra campo, partitelle accese, scommesse interne al gruppo di giocatori e ovviamente non manca mai qualche scherzetto. Tutto questo in attesa del rompete le righe, che sarà comunicato dalla società. E mentre la squadra lavora agli ordini di mister Lauro, in cabina di regia la dirigenza è al lavoro per cercare di delineare il futuro del club. A stretto giro dovrebbe esserci un incontro tra il presidente Masiello, il patron Setti, il vice presidente e socio Garzon, insieme a tutti gli altri soci per fare il punto della situazione. Non sono previsti clamorosi sviluppi sul fronte societario, come hanno fatto intendere a chiare lettere sia Masiello che Setti. Lo stesso patron dovrà dettare i tempi dell’agenda. Tante le situazioni da affrontare in vista della nuova stagione. Sia sulla costruzione della squadra che sull’organizzazione dei mesi estivi. Masiello e e Garzon dovrebbero andare a visionare qualche sede per il ritiro che dovrebbe essere in Trentino Alto Adige. Insieme al ds Battisti si porteranno avanti le trattative per alcuni rinnovi. Su tutti quelli di Monachello, Marone, Milillo, Checchi. Ed entro il 22 giugno la società di viale Te dovrà depositare l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. La Lega ha anticipato ulteriormente la scadenza rispetto all’anno scorso. Oltre alla fidejussione di 350mila euro, dovranno essere fornite diverse documentazioni che attestino la stabilità economica del club, oltre all’agibilità dello stadio e soprattutto dovranno essere pagate le mensilità di marzo, aprile e maggio. Ma sul fronte iscrizione, in viale Te non sembrano esserci le preoccupazioni che c’erano state invece la scorsa estate.