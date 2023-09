Calcio Serie C – Inarrestabile Mantova: battuto anche l’Albinoleffe (3-1)

MANTOVA Quarta vittoria consecutiva per il Mantova, che batte 3-1 l’Albinoleffe e si conferma in vetta alla classifica. Biancorossi in vantaggio dopo 12 minuti con Brignani, appena entrato al posto dell’infortunato Cavalli. Pareggio immediato dei bergamaschi con Zanini. Il Mantova attacca a testa bassa e nel secondo tempo la risolve con Galuppini al 66′ e ancora Brignani all’87’. Martelli in estasi. Il Mantova resta in testa a pari punti col Padova. Prossima partita venerdì alle 20.45 a Fontanafredda (Pordenone) contro la Triestina.

La cronaca

Buonasera dallo stadio Danilo Martelli di Mantova. Quattro mesi dopo la doppia sfida play out, il Mantova ritrova sulla propria strada l’Albinoleffe. Da allora il destino dei biancorossi si è ribaltato: il Mantova non solo è stato riammesso in Serie C ma, dopo quattro giornate, comanda pure la classifica con 10 punti. Mister Possanzini deve fare a meno degli infortunati Monachello e Fedel. L’Albinoleffe di Lopez ha 4 punti e proprio mercoledì scorso ha vinto la sua prima partita. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale. Restate connessi!

MANTOVA-ALBINOLEFFE 3-1

MANTOVA (4-3-3): Festa; Radaelli (71′ Maggioni), Redolfi, Cavalli (11′ Brignani), Panizzi; Trimboli (78′ Debenedetti), Burrai, Muroni; Galuppini (71′ Bragantini), Mensah, Fiori (78′ Giacomelli). A disp.: Sonzogni, Napoli, Celesia, Bani, Wieser, Suagher, Argint, Castellani. All.: Possanzini.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Marietta; Borghini, Marchetti, Milesi; Gusu, Doumbia, Brentan (57′ Genevier), Zanini, Gatti (70′ Munari); Zoma, Arrighini (70′ Carletti). A disp.: Pratelli, Moleri, Piccoli, Toccafondi, Angeloni, Muzio, Allieri, Longo, Agostinelli. All.: Lopez.

ARBITRO: Alessandro Silvestri di Roma 1 (assistenti: Robilotta di Sala Consilina e Roncari di Vicenza)

RETI: 12′ e 87′ Brignani, 15′ Zanini, 66′ Galuppini

NOTE: Ammoniti: Redolfi, Brignani, Marchetti, Zoma. Calci d’angolo: 8-3. Recupero: 3′ + 4′

Secondo tempo

94′ Finisce qui.

93′ Rovesciamenti in questo finale. Festa para a terra, sul proseguimento Bragantini ha una buona chance ma non la sfrutta.

90′ Quattro minuti di recupero.

87′ Terzo goooooool del Mantovaaaaaa!!!!! Burrai batte l’angolo appoggiando a Giacomelli, cross in area e perfetto inserimento di Brignani che fa doppietta.

86′ Mantova vivace in questo finale: Bragantini guadagna l’ottavo corner.

82′ Contropiede Mantova: Mensah mette in mezzo un invitante pallone su cui si avventa Bragantini, potente rasoterra bloccato da Marietta.

79′ Anche l’Albinoleffe reclama il rigore per uno sgambetto di Burrai ai danni di Zoma, ma anche stavolta l’arbitro fa cenno di proseguire.

78′ Altri due cambi per il Mantova: escono Trimboli e Fiori, entrano Giacomelli e Debenedetti.

76′ Mantova ancora in attacco. Reazione non pervenuta da parte dell’Albinoleffe.

71′ Due cambi per parte. Per il Mantova escono (applauditissimi) Radaelli e Galuppini, entrano Maggioni e Bragantini.

69′ Ancora Mantova pericoloso con un colpo di testa di Brignani respinto dal portiere.

68′ Mensah sta per involarsi verso la porta ma viene trattenuto da Marchetti: inevitabile l’ammonizione.

66′ Gooooooooool del Mantovaaaaaaaa!!!!!!! Muroni difende caparbiamente palla e mette in mezzo dove il liberissimo Galuppini può infilare Marietta e far esplodere il Martelli.

63′ Dopo un’interminabile attesa la punizione viene battuta da Zanini, che non centra lo specchio.

61′ Brignani ferma fallosamente uno scatenato slalom di Zoma e viene ammonito. C’è una punizione per l’Albinoleffe dal limite dell’area.

59′ Il Mantova continua ad attaccare. Si gioca stabilmente nella metacampo bergamasca.

56′ Redolfi è il primo ammonito del match.

55′ Occasione Mantova: cross di Panizzi, Marchetti sfiora l’autogol costringendo alla respinta il portiere, Trimboli in rovesciata non riesce a trovare il pertugio per spingerla in rete.

52′ Ancora Radaelli raccoglie una palla al limite dell’area e tira. Alto.

50′ La prima occasione della ripresa è per il Mantova: Radaelli si allarga in area sulla sinistra e fa partire un bolide che termina alto.

E’ iniziata la ripresa. Nessun cambio nell’intervallo.

Primo tempo

45′ + 3′ L’ultima occasione del primo tempo è un traversone rasoterra di Radaelli su cui non arriva nessun biancorosso. A tra poco per la ripresa.

45′ Tre minuti di recupero.

45′ Settimo angolo per il Mantova. Nulla di fatto: il cross di Burrai è lungo.

44′ Possanzini esorta i suoi a spingere alla ricerca del gol.

41′ Radaelli mette in mezzo per Fiori che arriva un po’ corto e non trova la coordinazione giusta per centrare lo specchio della porta.

41′ Assedio dei biancorossi in questa fase finale del primo tempo

39′ In seguito al sesto calcio d’angolo per il Mantova, si accende una mischia in area bergamasca ma ogni conclusione viene respinta dai difensori ospiti.

35′ Occasione Mantova! Galuppini mette in mezzo, tocco di Mensah e Marietta devia in corner.

34′ Il Mantova insiste ad attaccare.

28′ Il Mantova reclama il rigore per un tocco di braccio in area di un difensore bergamasco.

26′ Partita ricca di capovolgimenti di fronte. Il Mantova prova a comandare il gioco, ma le discese dei bergamaschi mettono in apprensione la retroguardia virgiliana.

24′ Occasione Albinoleffe con Doumbia la cui conclusione a botta sicura viene murata da un difensore biancorosso.

21′ Applausi per Fiori la cui conclusione viene deviata in angolo.

18′ Il Mantova torna ad attaccare e conquista il secondo corner.

15′ Pareggio dell’Albinoleffe. Leggerezza di Panizzi che consente ai bergamaschi di imbastire un’azione, la palla arriva a Zanini che infila Festa con un diagonale che tocca il palo e finisce in rete.

12′ Gooooooooooool del Mantovaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!! Su traversone della bandierina è il neoentrato Brignani a svettare su tutti e infilare il portiere di testa.

12′ Primo corner per il Mantova, che attacca sotto la Te.

11′ Al posto di Cavalli entra Brignani.

10′ Cavalli non ce la fa a proseguire e il dottor Ballardini segnala alla panchina la necessità di sostituirlo.

9′ Cavalli a terra in area biancorossa. Entra lo staff medico.

7′ Di nuovo Arrighini pericoloso: Festa alza in corner.

6′ Ancora Albinoleffe in avanti con una girata di Arrighini con palla altissima.

4′ Punizione dai 25 metri per l’Albinoleffe, colpo di testa di Marchetti in area ma la difesa del Mantova allontana.

La partita è cominciata.

Un minuto di raccoglimento in memoria dell’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Bella giornata al Martelli. Squadre in campo: Mantova in maglia bianca con banda rossa, Albinoleffe in rosso. In 5mila sugli spalti a spingere i virgiliani.