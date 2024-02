Calcio Serie C – Mantova, battere la Triestina per mettersi in pari con l’andata

Mantova E’ vero, quel che conta di più in questo momento è solo la gara di venerdì sera contro la Triestina, ma è chiaro ormai che il duello a distanza con il Padova è uno dei temi centrali di questo campionato. Certo, mai dare per spacciata la Triestina, ma in questo momento la promozione diretta in Serie B è un sogno che sembra appartenere solo a Mantova e Padova. In caso di vittoria, venerdì, la squadra di mister Possanzini darebbe una spallata definitiva ai giuliani.

Il Mantova sta portando avanti un percorso importante, inimmaginabile a inizio stagione. Il calendario presenta una sfida particolarmente affascinante e da parte dei virgiliani c’è la voglia di ritornare a vincere dopo la sconfitta rimediata in casa dell’Albinoleffe e, soprattutto, di vendicare il pesante ko dell’andata. Quella fu la prima sconfitta in campionato. La prima dopo un pareggio e quattro vittorie consecutive. Si dice spesso che le squadre, nel girone di ritorno, facciano fatica a mantenere il trend del girone d’andata. Bene, per il Mantova potrebbe non essere così. Ecco, quindi, che la gara di venerdì assume un significato ancora più importante. Vincendo, infatti, la squadra virgiliana andrebbe in pari con le prime 6 giornate del girone d’andata. Per qualcuno potrebbe risultare irrilevante, perché mancano ancora troppe giornate per arrivare in fondo, ma se si guarda il percorso del Padova in queste prime cinque giornate di ritorno, allora il discorso comincia a farsi molto interessante. La formazione biancoscudata nel girone d’andata aveva conquistato 13 punti in 5 giornate. Nel ritorno, invece, ne ha fatti solo 8, sciupando più volte la possibilità di avvicinarsi al Mantova: una sconfitta pesantissima nello scontro diretto con i virgiliani, il pareggio con il Legnago, due vittorie con Alessandria e Novara e infine il pari con la Virtus. Dall’altra parte, il Mantova potrebbe mangiarsi le mani per il pareggio casalingo con l’Arzignano e visto il divario in classifica, anche per la sconfitta con l’Albinoleffe. Ma c’è dell’altro. In questo confronto a distanza con il Padova, non si può tralasciare il capitolo gol. Il Mantova nel girone di ritorno ha segnato un gol in più, 11, e ne ha subiti solo 3, la metà rispetto al girone d’andata. Poco incoraggianti i numeri del Padova: nel girone di ritorno al momento solo 5 gol fatti, contro i 9 dell’andata, e 6 subiti contro i 2 della prima fase del campionato.

Solo numeri, è vero, ma sono comunque dati oggettivi che premiano il lavoro e la crescita della squadra di Possanzini, che ora punta a rialzarsi dando la stoccata finale alla Triestina.