Dicembre in sicurezza: patenti ritirate e Daspo urbano a un 20enne

MANTOVA – Nell’ambito del progetto Dicembre in sicurezza 2023, promosso da Regione Lombardia e mirato all’organizzazione di attività straordinaria di Polizia locale nel territorio regionale dal 1 al 17 dicembre 2023, la Polizia Locale di Mantova ha svolto una intensa attività di vigilanza e prevenzione in materia di sicurezza urbana, circolazione stradale e commerciale. Nelle giornate del 9, 13, 14 e 15 dicembre sono state impiegate complessivamente oltre 60 operatori, nelle fasce orarie 17-2.00. Sono stati controllati oltre 300 veicoli e tutti i conducenti sono stati sottoposti a test preliminare per il tasso alcolemico. In due casi si è accertato il superamento dei limiti con ritiro della patente di guida per la successiva sospensione, e nel caso con tasso alcolemico superiore a 1,5 si è proceduto anche al sequestro del veicolo ai fini della confisca. Per la guida in stato d’ebbrezza è prevista un’ammenda da 800 a 3200 euro e l’arresto fino a 6 mesi con tasso alcolemico fra 0,8 e 1,5 g/l e sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno, mentre con tasso superiore a 1,5 g/l è prevista l’ammenda da 1500 a 6000 euro nonché l’arresto da 6 mesi a 1 anno e sospensione della patente da 1 a 2 anni. Sono state contestate complessivamente 12 violazioni del Codice della Strada, tra cui: una guida senza patente, veicolo non assicurato, 5 sanzioni per veicoli non revisionati, una per guida con patente scaduta, una per guida con patente estera valida ma residente in Italia da oltre un anno, ed una per guida di veicoli con potenza superiore a quella ammessa per un neo patentato. Sono stati effettuati controlli mirati nelle aree di maggior aggregazione giovanile volti a contrastare i fenomeni dello spaccio di stupefacenti, soprattutto tra i più giovani. Le verifiche hanno interessato il centro storico oltre i parchi cittadini zona Esselunga/Mamu. Una trentina di ragazzi controllati ed un Daspo urbano emesso nei confronti di un 20enne, cittadino extracomunitario di Mantova, per ubriachezza molesta. Una decina, infine, i negozi e pubblici esercizi della città controllati e tutte le sale giochi della città. Tre le violazioni accertate in materia di orari e pubblicità dei prezzi.