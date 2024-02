Atletica – Tanti onori per la pattuglia Rigoletto. La giavellottista Francesca Portioli ad un passo dai Nazionali Invernali

Mantova E’ trascorso un altro weekend intenso di gare per i ragazzi dell’Atletica Rigoletto. Sabato a Trento, in occasione del Trofeo Lanci Invernali, la giavellottista Francesca Portioli ha vinto la gara con la misura di 37.72. Francesca, reduce da un ottimo 38.81 del sabato precedente, è al momento al quinto posto nella specialità per la qualificazione ai Campionati Nazionali Invernali ai quali accedono le prime otto.

Nella gara indoor di Padova, i mezzofondisti allenati da Davide Lodi hanno ottenuto risultati di rilievo nei 1500. Elisa Marconi ha chiuso la propria fatica in 5:09.21; Chiara Donadello in 5:11.12, mentre Olivia Orsi ha stabilito il suo nuovo record personale con 5:14.89. Rebecca Ottoni ha corso in 5:32.53 e Marta Molesini, alla sua prima gara tra le allieve, ha fermato il cronometro a 6:02.52. In campo maschile, dopo il personale ottenuto sugli 800 metri, Alessandro Ghiselli realizza un nuovo record correndo i 1500 in 4:13.90. Davide Lodi ha chiuso la gara in 4:22.61.

Domenica a Parma sono scesi in pista i saltatori in occasione dei Campionati Regionali dell’Emilia Romagna. Finale conquistata per i triplisti Nicola Longo e Filippo Gavioli, che hanno chiuso rispettivamente al quarto e quinto posto con le misure di 13.89 e 13.85. Nel salto con l’asta, l’allievo Niccolò Marconi, dopo aver conquistato la settimana scorsa il pass per i Campionati Nazionali Allievi che si svolgeranno il prossimo weekend ad Ancona, ha chiuso la gara con 3.60. Nella prova dell’alto, Davide Bagnoli ha saltato 1.88, Emanuele Pincella 1.75 ed Eugenio Randon 1.65 alla sua prima esperienza. Il lunghista Riccardo Brovini ha chiuso con 5.86 a soli 4 centimetri dal personale.