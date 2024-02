Snowboard – Giorgia Carnevali è ottava nel gigante Fis Junior di Haus im Ennstal, in Austria

Marmirolo Prosegue intensa l’attività internazionale di Giorgia Carnevali. La 16enne snowboarder marmirolese dello Ski College Veneto Falcade nello scorso fine settimana ha partecipato alla due giorni Fis Junior che a Haus im Hennstal, in Austria, ha visto la disputa di due giganti paralleli. Nella prima giornata si è piazzata quindicesima, nella seconda ha centrato la top ten, piazzandosi ottava facendo segnare il secondo miglior tempo nella seconda manche. In entrambe le gare Giorgia è risultata la seconda migliore tra le italiane dietro alla più esperta Fabiana Fachin (Nazionale B classe 2004). Domani e venerdì Giorgia sarà in pista a Funes per i Campionati Italiani.