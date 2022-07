Calcio Serie C – Mantova, Corrent: “C’è tanto lavoro da fare”

TORBOLE CASAGLIA (Bs) Una sconfitta che si poteva prevedere, quella del Mantova in casa del Brescia. “Rondinelle” più avanti nella condizione fisica e sicuramente più dotate dal punto di vista tecnico: «Perdere da sempre fastidio – ha commentato a fine gara mister Nicola Corrent -. Non mi sono piaciuti i due gol subiti nel secondo tempo, perchè eravamo troppo passivi e nelle due fasi ci sono tantissimi aspetti da migliorare, sia dal punto di vista tecnico che tattico. Ciò nonostante – continua Corrent – ho visto una squadra che ha sofferto e ha avuto delle idee, giocando a viso aperto». Il Mantova è uscito alla distanza, quando il Brescia ha allentato la morsa: «Loro sono partiti forte, mettendoci in difficoltà e noi abbiamo fatto fatica a ripartire. Però siamo andati vicini al gol anche nel primo tempo». Intorno al 60’ il cambio di modulo con il passaggio al 3-5-2: «Volevo preservare Matteucci e Iotti. Una soluzione d’emergenza, anche se Ceresoli ha fatto il suo e bene. Pinton ha dato una grande risposta, così come Pedrini».

E poi c’è anche Silvestro, giocatore sempre preso in considerazione da mister Corrent, come esterno offensivo, ma anche come terzino, che poi è il suo ruolo: «Un bravissimo ragazzo, per me è un ottimo giocatore. Per me è un terzino, ma è così duttile che può fare la mezzala, l’esterno». Anche ieri, squadra incompleta a causa di molti acciaccati, ma anche per la carenza di giocatori in alcuni reparti: «Davanti ci servono due giocatori. Lo sappiamo e faremo il massimo per prendere quelli che ci piacciono». Per quanto riguarda il mercato, il Mantova potrebbe abbracciare l’attaccante esterno Samuele Neglia (’91), mentre in uscita c’è Gianmaria Zanadrea, che domani dovrebbe passare all’Avellino.