Calcio Serie C – Mantova di nuovo in campo: test a Bolzano contro il Sudtirol

Mantova A una settimana di distanza dalla sconfitta in amichevole contro il Brescia, per il Mantova di mister Nicola Corrent arriva un altro test probante contro un’altra formazione di Serie B, il Sudtirol. Si giocherà ad Appiano, nel centro sportivo di proprietà della società tirolese. Fino allo scorso anno avversari dei virgiliani in Lega Pro, i biancorossi tirolesi, allenati dall’ex Juve, Zauli, si apprestano a vivere la loro prima stagione in cadetteria. Match tutto in salita, che servirà all’allenatore biancorosso per capire ancora meglio i correttivi da applicare per far sì che il suo Mantova possa raggiungere, oltre ad una buona condizione atletica, anche un’identità di gioco precisa. Le idee non mancano. A fatica si è intravisto qualcosa con le Rondinelle, chissà che oggi si riesca a percepire qualcosa di nuovo. Le assenze si faranno sentire anche questa volta. Fuori per infortunio, oltre a Conti, operato in settimana al tendine d’Achille, anche Yeboah, Darrel, Ghilardi e Paudice. Questi quattro giocatori ieri non si sono allenati con il gruppo. Per quanto riguarda l’undici di partenza, mister Corrent dovrebbe proporre un 4-3-3 classico. In porta potrebbe fare il suo esordio da titolare Chiorra. Difesa a quattro con Pedrini, Matteucci, Iotti e Ceresoli. In mezzo al campo Gerbaudo, De Francesco e Pierobon. Davanti il trio con Guccione, Monachello e Procaccio. Per l’ex Triestina un ritorno alle origini, anche se in settimana aveva detto di preferire il ruolo di mezzala. Ma è comunque un’alternativa da provare in un momento particolare d’emergenza.

Infine una nota ai tifosi: il Sudtirol ieri ha spiegato che, oltre ai dirigenti delle società, potranno entrare al centro sportivo solo i tifosi locali che hanno sottoscritto l’abbonamento.