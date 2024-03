Calcio Serie C – Massolini: “Mantova, pensiamo solo a noi stessi”

MANTOVA Dalla Curva Te, durante Mantova-Virtus Verona, per due volte, è partito un coro di giubilo per mister Possanzini costretto a guardare la sua squadra dalla tribuna a causa della squalifica. In sala stampa avrebbe ringraziato, ricordando però il lavoro dei membri dello staff tecnico. Tra questi anche mister Andrea Massolini, alla sua seconda esperienza in stagione da condottiero dei biancorossi. Andò bene contro la Pro Vercelli al debutto, nel giorno del suo compleanno. E’ andata bene anche ieri sera contro la Virtus Verona. «Non ho fatto niente di speciale – ha commentato il tecnico – . Una vittoria da condividere con tutto il gruppo». Qualche indicazione dall’alto sarà arrivata sicuramente, di supporto, anche se… «Di fatto lavoriamo tutti i giorni sugli stessi concetti. Lavoriamo a contatto con la squadra e con lo staff. Ho cercato di trasmetterli, come fa Possanzini». Danti sul dischetto e un solo pensiero: «Che abbiamo un gran portiere». Quattro gol. Una grande reazione dopo i pareggi di Novara e Vercelli: «Per assurdo, in altre partite siamo stati più dominanti. In alcune fasi c’è stato un po’ di timore. So che il risultato può condizionare il giudizio finale, ma sono convinto che a Novara e Vercelli abbiamo fatto una super prestazione». Tre punti per mandare un messaggio forte e chiaro al Padova: il Mantova non è morto: «Non pensiamo al Padova. Pensiamo solo a noi stessi e alla crescita che dobbiamo portare avanti». Tanti cambi rispetto a Vercelli, ma la prestazione c’è stata. «Questa è la nostra forza. Gestione equa del gruppo. Bragantini? Ha grandi qualità ed è un piacere allenarlo».

Di umore opposto il tecnico della Virtus Verona, Gigi Fresco: «Ai giornalisti mantovani non risponderò perchè sono stato insultato dai tifosi dietro di me in tribuna. Non me lo merito. Ho sempre avuto simpatia per il Mantova e i mantovani. Queste persone devono imparare a vincere. Devono imparare da quelli della curva che hanno sempre incitato, senza insultare. Queste persone non si meritano le mie parole. Ciò nonostante rimango grande amico di Piccoli e un estimatore di Possanzini».