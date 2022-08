Canoa, Italiani U23 e junior: Elena Ricchiero (Mincio) d’argento nel K1 e nel K2 1000 con Sara Vesentini

Castel Gandolfo La flotta della Canottieri Mincio è a Castel Gandolfo per i Campionati Italiani Ragazzi, Junior e Under 23. Ieri si sono disputate le prove sui 1000 metri. Elena Ricchiero ha vinto l’argento nella gara individuale U23 e ha poi concesso il bis nel K2, in coppia con Sara Vesentini, battute di appena tre centesimi dalle vice campionesse europee Zironi e Daldoss, delle Fiamme Azzurre. Quinta piazza per Alessio Campari nel K1 U23 e per Emma Rodelli tra le junior. Oggi sono in programma le gare sui 500 metri, domani gran finale con le prove sprint sui 200 con il quartetto della Mincio ancora protagonista.