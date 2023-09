Calcio Serie C – Mantova in campo a Gorgonzola: sfida alla Giana Erminio per rimanere agganciato alle big

Mantova «Trovare continuità di risultati e prestazioni». Questi i compiti assegnati dal dt biancorosso Christian Botturi in vista della gara odierna di Gorgonzola, dove il Mantova affronterà nel posticipo del turno infrasettimanale la Giana Erminio. Partita da non sottovalutare e con tante insidie da gestire: è il secondo impegno a pochi giorni di distanza dal match vinto tra le mura amiche con la Pro Sesto. Gara che il Mantova affronta da seconda della classe. Una posizione di classifica che rispecchia nel modo giusto quanto di buono fatto fino a questo momento dalla squadra di Possanzini. Insomma, un Mantova che sta dimostrando di stare bene lassù in alto. Ora bisogna capire se soffrirà di vertigini o se riuscirà a mantenersi sugli stessi livelli. I momenti difficili arriveranno, ma c’è la consapevolezza di poter fare una grande stagione. Il cammino del Mantova di quest’anno sta andando praticamente di pari passo con quello della Virtus Verona. Due squadre che lo scorso anno erano partite malissimo. E’ già una stagione capovolta. Questa sera per la Virtus c’è il primo scontro diretto con il Vicenza e il Mantova ne può approfittare per ritrovarsi in testa da solo, o magari a pari punti insieme ai vicentini, Padova e Trento. Insomma, quella di oggi per l’Acm è sicuramente un’occasione da sfruttare. Mettiamola così: per Burrai e compagni potrebbe essere già un primo esame di maturità.

Ragionamenti che con ogni probabilità in casa Mantova non vengono presi in considerazione per rimanere concentrati su quello che deve fare la squadra in campo questa sera. Squadra che in questo avvio di stagione ha già fatto intravedere qualcosa di buono, ma ha ancora ampi margini di miglioramento. Lo sa bene il tecnico, che proprio al termine del match di sabato scorso con la Pro Sesto aveva chiesto ai suoi di chiudere prima le partite. Molto probabilmente ci saranno avvicendamenti nell’undici di partenza (vedi articolo sotto), ma l’atteggiamento della squadra dovrà rimanere lo stesso di quello visto nelle prime tre sfide di campionato.